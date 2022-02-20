رئيس اتحاد كتاب مصر: العقيدة ليست حكرا على أحد.. والأزهر دوره تنويري

كشف الدكتور علاء عبد الهادي، رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، تفاصيل زيارة وفد من الاتحاد للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، موضحًا: «عبرنا عن اعتزازنا بهذه المؤسسة دورا ومكانة، وهذا كان استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لأهمية منظمات المجتمع المدني ومشاركتها في الحراك الثقافي».

وأضاف «عبد الهادي»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن هدف الزيارة رؤية فكرية مشتركة بين المؤسسات الثقافية التي تمثل منظمات المجتمع المدني والأزهر الشريف.

تحديات العولمة

وأوضح «عبد الهادي» أن مناقشة غير المتخصصين للأمور العقدية هو ما يسبب بلبلة كبيرة في المجتمع، وهذا لا يعني أن العقيدة حكرًا على أحد؛ لكن يجب اكتساب المعارف قبل الولوج إليها.

وتابع الأمين العام لاتحاد العرب، أن هناك تحديات تفرضها العولمة وما بعدها، مشددًا على ضرورة الحفاظ على المؤسسات العقائدية والكيانات الدينية الكبرى، ولكن يجب الحفاظ على العمل المشترك والاضطلاع بدور تنويري يمثل العقيدة الوسطية.

أهمية تعزيز مكانة اللغة العربية والفكر العربي

وأوضح: «في هذا اللقاء تحدثنا عن أهمية تعزيز مكانة اللغة العربية والفكر العربي والارتقاء بمستوى الثقافة القومية والإسهام في المحافظة على التراث العربي من الضياع وترجمة الآداب العربية والفكر العربي إلى اللغات الأجنبية، ولو ترجمنا 1000 كتاب من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية لكنا في سدة المشهد الغربي الآن».

بناء آلية للتعاون والمشاركة

وأكد ضرورة بناء آلية للتعاون والمشاركة في المسائل الفكرية والثقافية بين المؤسسات العقدية والثقافية وتنظيم أنشطة مشتركة والتأكيد على الدور الوسطي والتنويري الذي يضطلع الأزهر الشريف به، لافتًا إلى أنه رأى في الإمام الأكبر حبا كبيرا للعقيدة والحفاظ على الإسلام الوسطي.