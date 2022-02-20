منذ إعلان وزارة الإسكان المصرية ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي، عن طرح أكثر من 7 آلاف وحدة ضمن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري بفائدة 3% و8% وبأقساط تسدد على 30 عاما كحد أقصى، في 3 مشروعات هي دار مصر وسكن مصر وجنة، وتزداد نسب المشاهدة حول أسعار شقق الإسكان المتوسط 2022، وقيمة مقدم جدية الحجز الذي يجب دفعه.

وللمهتمين بأطروحات وزارة الإسكان، تستعرض بوابة «الوطن» في إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها للقراء، أسعار شقق الإسكان المتوسط 2022، وقيمة جدية الحجز المفترض دفعه حسب مشروع الإسكان سواء سكن مصر أو دار مصر أو جنة، وفق كراسات الشروط التي نشرها صندوق الإسكان والتمويل العقاري في السطور التالية:

أسعار شقق الإسكان المتوسط 2022

وجاءت أطروحات مشروعات الإسكان المتوسط في 3 مشروعات، وجاءت أسعار الشقق فيها كالآتي:

وحدات سكن مصر

وطرحت وزارة الإسكان 3308 وحدات بمشروع سكن مصر، بمساحات تتراوح ما بين 106 إلى 133 مترا مربعا، بشرط سداد جدية الحجز والتي تقدر بنحو 40 ألف جنيه، بالإضافة إلى 500 جنيه رسوم تسجيل لا تسترد، وجاءت أسعار الوحدات كالآتي:

- مدينة الشروق يتراوح سعر الوحدة بها ما بين 747 ألفا إلى 984 ألف جنيه.

- القاهرة الجديدة ما بين 855 ألف إلى 999 ألف جنيه.

- حدائق أكتوبر تراوح السعر ما بين 724 ألفا إلى 846 ألف جنيه.

- أكتوبر الجديدة ما بين 712 ألفا إلى 833 ألف جنيه.

- مدينة العبور الجديدة ما بين 681 ألفا إلى 791 ألف جنيه.

- دمياط الجديدة تراوح السعر بين 729 ألفا إلى 791 ألف جنيه.

- المنيا الجديدة ما بين 456 ألفا إلى 534 ألف جنيه.

- مدينة بدر ما بين 560 ألفا إلى 607 آلاف جنيه.

- مدينة ناصر غرب أسيوط ما بين 450 ألفا وحتى 526 ألف جنيه.

وحدات دار مصر

أما فيما يخص وحدات دار مصر، فتم طرح عدد من الوحدات في 7 مدن جديدة، بإجمالي 1792 وحدة تتراوح فيها مساحة الشقة ما بين 100 إلى 150 مترا، مع سداد مقدم جدية الحجز ويبلغ 60 ألف جنيه، وجاءت أسعار الوحدات كالآتي:

- مدينة الشروق ما بين 916 ألفا إلى مليون و374 ألف جنيه.

- حدائق أكتوبر تراوح سعرها ما بين 728 ألفا إلى مليون و92 ألف جنيه.

- مدينة بدر ويتراوح سعرها ما بين 824 ألفا إلى 888 ألف جنيه.

- مدينة السادات ويتراوح سعرها بين 532 ألفا إلى 799 ألف جنيه.

- مدينة 15 مايو ويتراوح سعرها ما بين 583 ألفا إلى 874 ألف جنيه.

- مدينة العاشر من رمضان يتراوح سعرها ما بين 562 ألفا إلى 843 ألف جنيه.

- مدينة برج العرب الجديدة ويتراوح سعرها ما بين 612 ألفا إلى 760 ألف جنيه تقريبًا.

وحدات مشروع جنة

وجاءت أسعار وحدات جنة هي الأعلى من حيث السعر، حيث يبلغ مقدم جدية الحجز نحو 80 ألف جنيه، والوحدات المعروضة في 5 مدن مساحتها تتراوح ما بين 100 إلى 151 مترا، بإجمالي عدد وحدات 1980 وحدة، وجاءت الأسعار كالآتي:

- مدينة الشروق يتراوح سعرها من 924 ألفا إلى مليون و413 ألف جنيه.

- مدينة القاهرة الجديدة ويتراوح سعرها من مليون و239 ألفا إلى مليون و895 ألف جنيه.

- مدينة المنيا الجديدة ويتراوح سعرها ما بين 627 ألفا إلى 959 ألف جنيه.

- مدينة 6 أكتوبر ويتراوح سعرها ما بين مليون و26 ألفا إلى مليون و569 ألف جنيه.

- مدينة العبور يتراوح سعرها ما بين 864 ألفا إلى مليون و321 ألف جنيه.