تحذير خطير من طريقة خاطئة في «تخليل» الأسماك.. تنتج مواد سامة

قال المهندس مازن الصواف، خبير الاستزراع السمكي، إنه مع اقتراب موسم شم النسيم، يزداد الطلب على الأسماك بأنواع معينة للبدء في تخليلها وتمليحها، مثل البوري والسردين، موضحًا أن هناك أنواع أخرى من الأسماك يتم الطلب عليها من قبل بعض المصنعين لتخليلها بدلاً من البوري، والتي توفر هامش ربحي كبير نظرًا لانخفاض سعرها.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك عدد من القائمين على صناعة الأسماك المملحة يتجهون لشراء أسماك الطوبار بدلاً من البوري، خاصة وأنه لا يستطيع أغلب المشتريين تفريقهما عن بعضهما للشبه الكبير بينهما، كما أن «الطوبار» أرخص من «البوري»، وهو ما يحقق للبائع هامش ربحي عالي.

الفروق الجوهرية بين أسماك الطوبار والبوري

أوضح «الصواف»، أن أسماك الطوبار لديها وجه مدبب، بينما البوري لديها رأس مدورة، كما أن أسماك الطوبار عند لمس عينها نجدها تتحرك بشكل سريع، على عكس البوري الذي لا يحرك بؤرة العين بسهولة، لوجود غلاف شفاف عليها لحمايتها.

طريقة تخليل الأسماك

وتابع أن طريقة تخليل أو تمليح أي نوع من الأسماك يمكن أن تتسبب في فساده إذا كانت غير صحيحة، مشيرًا إلى أنَّ الطريقة الصحيحة لتخليلها عبر نزع الأحشاء وتنظيفها جيدًا، لتجنب التعفن طوال فترة التخليل عند عدم إزالتها، ما ينتج عنه مواد مضرة وسامة.

استخدام الملح الخشن لتخليل الأسماك

وأضاف أنه يجب استخدام ملح خشن لـ تخليل الأسماك وليس ملح الطعام الناعم، الذي يتسبب في تكوي طبقة عفنة على وجه مياه أثناء التخليل، وهو ما يمكن أن يتسبب في فساد السمك، ولكن الملح الخشن يمتص الماء.

كما أكد خبير الاستزراع السمكي على ضرورة شراء الأسماك من أماكن موثوق بها، وأشخاص معروفين لتجنب حدوث أي مشكلات صحية، أو الاتجاه لتخليلها في المنزل بالطرق والأدوات الصحية لتكون غير مضره.