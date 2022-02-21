مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 21-2-2022 في محافظات مصر

تختلف مواقيت الصلاة من منطقة لأخرى، ومن محافظة لمحافظة، بسبب حركة الشمس التي تتغير بمقدار يصل إلى 15 دقيقة بالنسبة لمحافظات مصر، لذلك يبحث الكثيرون بشكل يومي عن مواعيد رفع الأذان للفروض الخمسة، للحفاظ على أداء الصلاة في أوقاتها.

مواقيت الصلاة في مصر اليوم

وفي هذا الصدد، تستعرض بوابة «الوطن» للقراء والمهتمين بمواعيد رفع الأذان، مواقيت الصلاة في عدد من المحافظات المصرية، وعدد من المدن العربية، وفق ما جاء على الموقع الرسمي للهيئة العامة للمساحة، في السطور التالية:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

ويحل موعد أذان الفجر في محافظة القاهرة في الساعة 05:03، ويأتي أذان الظهر في تمام الساعة 12:09، وتحل صلاة العصر عند الساعة 03:22، ويكون أذان المغرب عند الساعة: 05:48، ويأتي أذان العشاء في الساعة 07:06 مساء.

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة

ترفع صلاة الفجر في محافظة الجيزة في تمام الساعة 05:03، كما يكون أذان الظهر في تمام الساعة 12:09، كما يحل أذان العصر عند الساعة 03:22، فيما يُرفع أذان المغرب عند الساعة 05:48، وأذان العشاء الساعة 07:06.

مواقيت الصلاة في محافظة الدقهلية

يأتي أذان الفجر في محافظة الدقهلية، في تمام الساعة 05:02، ويرفع أذان الظهر في تمام الساعة 12:08، ويقام أذان العصر عند الساعة 03:20، وأذان المغرب يكون عند الساعة 05:46، ويأتي أذان العشاء في الساعة 07:05.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

ووفق الهيئة العامة للمساحة، يرفع أذان الفجر في محافظة الإسكندرية، عند الساعة 05:08، ويكون أذان الظهر عند الساعة 12:14، ويرفع أذان العصر في تمام الساعة 03:26، ويحل أذان المغرب عند الساعة 05:52، وأخيرا يأتي أذان العشاء في تمام الساعة 07:11.

مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط

وفي محافظة أسيوط يحل موعد أذان الفجر عند الساعة 05:02، وأذان الظهر يكون في تمام الساعة 12:09، فيما يحل أذان العصر عند 03:25، ويأتي أذان المغرب الساعة 05:51، كما يحل أذان العشاء في تمام الساعة 07:07.

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

وبالنسبة لمواعيد الصلاة في محافظة سوهاج، يأتي أذان الفجر في محافظة سوهاج في تمام الساعة 05:00، ويكون أذان الظهر عند الساعة 12:07، ويرفع أذان العصر في تمام الساعة 03:23، بينما يكون أذان المغرب في تمام الساعة 05:50، كما يكون أذان العشاء في تمام الساعة 07:05.

مواقيت الصلاة اليوم في الدول العربية

أما في المدن والعواصم العربية، فجاءت مواعيد الصلاة وفق الهيئة العامة للمساحة كالآتي:

مواقيت الصلاة في دبي

ويحل موعد أذان الفجر في دبي عند الساعة 05:30، وأذان الظهر يُرفع الساعة 12:33، وأذان العصر يُرفع الساعة 03:50، أما أذان المغرب يكون عند الساعة 06:16، ويحل أذان العشاء عند الساعة 07:46.

مواقيت الصلاة في مكة المكرمة

ويحل أذان الفجر عند الساعة 05:31، وأذان الظهر الساعة 12:34، ويحل أذان العصر عند الساعة 03:53، بينما يأتي أذان المغرب عند الساعة 06:21، ويحل أذان العشاء في تمام الساعة 07:51.

مواقيت الصلاة في الجزائر

ويحل موعد أذان الفجر في الجزائر عند الساعة 06:01، وأذان الظهر يُرفع الساعة 01:07، ويحل أذان العصر في تمام الساعة 04:22، ويحل أذان المغرب يكون عند الساعة 06:48، ويأتي أذان العشاء عند الساعة 08:05.