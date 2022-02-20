أصالة تغازل زوجها على متن الطائرة: «حبيت الأكل العراقي»

قالت المطربة السورية أصالة، اليوم، إنها أصبحت تحب الأكل العراقي خلال الفترة الأخيرة.

ونشرت أصالة، من خلال خاصية «استوري» عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، فيديو جديد مع زوجها، معلقة: «من المطار للمطار بأكل مسكوف، صرت أحب الأكل العراقي مؤخرا».

أصالة تتحدث عن السوشيال ميديا

وعن علاقتها بالسوشيال ميديا، أوضحت أصالة خلال رحلتها بالطائرة مع زوجها الشاعر فائق حسن، أنها تفضل موقع تويتر، الذي ينقذها من الحكي الكثير بخلاف مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى.

وتابعت أصالة: «بفضل هذا الموقع عن سواه لأني مش بحكي عليه كتير، وكأنه بيقولي ما تكتبيش زيادة عن جمل معينة، وأنا في العادي بحكي كتير».

مواقف الغزل بين أصالة وزوجها فائق حسن

وتضمن مقطع الفيديو موقف غزل جديد يجمع بين أصالة وزوجها الشاعر فائق حسن، خلال حديثهم على متن الطائرة.

ولم تكن المرة الأولى التي تتغزل فيها أصالة في زوجها، فأهدته أغنية «الورد البلدي» خلال مهرجان الموسيقى العربية، في بداية زواجهما، كما أعطته قبلة على الريد كاربت، خلال حفل توزيع جوائز «joy Awards»، وأهدته أغنية «تقول تبغاني» التي أطلقتها بموسم عيد الحب.

حفلات أصالة بشهر فبراير «السعودية- دبي»

وتحيي أصالة برفقة رامي جمال حفلا في الرياض، وأعلنت عنه من خلال مواقع السوشيال ميديا، قائلة: «رح نجتمع على الفنّ بعاصمة روحي الرياض.. الأغاني حلوة والجديد منها كتير.. تحت مظلّة شركة تحترم ما تفعل.. وتهتمّ بإسعاد النّاس وترتقي بتقديم الأفضل.. كمّ يوم وهنكون سوا حبايبي وأصحابي وأهلي من جميع أنحاء السعودية استعدّوا للفرح».

كما أعلنت أمس عن إحياء حفلا آخر، 25 فبراير الجاري، في القرية العالمية بدبي، وذلك من خلال حساباتها على مواقع السوشيال ميديا.