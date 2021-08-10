قريطم: الطرق إحدى أسباب رفض استضافة كأس العالم في 2010 والوضع تغير اليوم

قال اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن أحد أسباب رفض استضافة مصر لبطولة كأس العالم لكرة القدم، هو الطرق السيئة في عام 2010، ولكن كل هذا تطور في الوقت الحالي، مبنيا أن الملصق الإلكرتوني يتيح للعاملين في المرور التعرف على الكثافات المرورية من أجل سرعة حلها وتغيير المسارات لفك هذه الازدحامات.

وأضاف «قريطم» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد»، اليوم الثلاثاء، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن الملصق الإلكتروني سيفيد المرور للتوصل إلى السيارات الهاربة من الجمارك عن طريق مراقبتها، لافتا إلى أن هناك سيارات تتدخل من منافذ السويس والبحر الأحمر وغيرها، والمواطن لديه الحق في الخروج من أي ميناء، وقد تحدث بعض السيارات مشكلات أو يتم بيعها في السوق السوداء، والمواطن لديه حق في الانتفاع من بيعه لهذه السيارات عن طريق تحصيل الدولة على الضرائب.

وتابع مساعد وزير الداخلية الأسبق: «يهم وزارة الداخلية أمن وأمان المواطن، ولما نلاحظ إن في ناس ماشيين بسرعات كبيرة عملناهم طريق وادي النطرون عشان تسوق حتى سرعة 160، وفي حملات مروية للتشديد على السرعات على الطرق خاصة في فترة الليل خاصة في طريق إسكندرية مطروح الصحراوي وطريق العلميين وفي مراقبة كل ساعات اليوم مش زي البعض معتقد إن مفيش متابعة في ساعات الليل».