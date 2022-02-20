كيف تطمئن على جودة بنزين سيارتك وتكشف محاولات غش الوقود؟.. خبير يوضح

قال المهندس أحمد محمد، خبير السيارات، إنه يمكن التعرف على جودة البنزين وهل هو مغشوش أم لا، من المواطنين قبل تموين سياراتهم، خاصة لتجنب وقوع الحوادث أثناء السفر بالمناطق النائية نتيجة الغش في الوقود.

وأضاف خبير السيارات في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن بعض التجار يلجأون إلى خلط الوقود ببعض المواد التي تتسبب في تلف محركات السيارة أثناء السير، ما يعرضها لوقوع الحوادث.

التوقف المفاجئ للمحرك دليل على الوقود المغشوش

ونوَّه إلى أنَّ التوقف المفاجئ لمحرك السيارة أثناء القيادة قد يكون مؤشرا قويا لمعرفة أنَّ الوقود المستخدم مغشوش نتيجة خلطه بمواد تؤدي إلى خلل بالمحرك، ناصحاً بضرورة التوجه إلى أقرب مركز صيانة سيارات عند وقوع ذلك.

الدخان الأسود وصوت المحرك إشارة واضحة لغش الوقود.. احذر

وتابع خبير صيانة السيارات، «عند سماع صوت غريب من المحرك أثناء القيادة، خاصة بعد تزويدها بالوقود، فإن غش البنزين أحد أهم الأسباب، تحديداً عند خلطه بالماء أو المواد الكيميائية الأخرى التي تستخدم في غش الوقود من قبل منافذ بيع غير معتمدة».

حذر أصحاب السيارات من اللجوء إلى شراء الوقود من الأماكن المجهولة، مثل من يبيعون البنزين على الأرصفة أو الطرق السريعة، كما ينتشرون في القرى والنجوع أيضاً، حيث يمارسون أعمال الغش بعيداً عن الرقابة.

قراءة كتيب الإرشادات واتباع التعليمات الخاصة بنوع الوقود والزيت الملائمين لطراز سيارتك

كما شدد على ضرورة قراءة قائد السيارة لكتيب الإرشادات الخاص بسيارته، حيث تتوافر المعلومات المهمة والضرورية عن نوع الوقود والزيت المناسبين للمحرك.

أكد على ضرورة المتابعة الدورية لـ مراكز الصيانة من قبل السائقين وجميع قائدي السيارات، لتفقد محركاتها والاطمئنان على سلامة أجزائها، الأمر الذي يجنب قائدها فيما بعد الكثير من المخاطر، خاصة قبل السفر على الطرق السريعة والتي تحتاج للقيادة لمسافات طويلة بسرعة عالية نسبياً.