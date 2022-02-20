«نور» بإطلالة جديدة: إظهار الجانب الداكن من داخلي اليوم

شاركت الفنانة اللبنانية «نور»، عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، صورا من جلسات تصوير جديدة، بميكاج «سموكي»، معلقة: «إظهار الجانب الداكن من داخلي اليوم».

نور اللبنانية بـ«لوك سموكي»

وقام عدد من نجوم الفن بإبداء إعجابهم بمظهر نور، ومن بينهم مي كساب، التي غازلتها قائلة: «قمر يا حبيبتي ما شاء الله»، كما نالت إعجاب سلمي أبو ضيف، وعددا من زملائها بالوسط الفني وخارجه، بجانب إعجاب المتابعين.

وعلق أحد المتابعين، قائلا: « دخيل الله على هالجمال الرباني قمر»، وقام آخر بالتعبير عن إعجابه بمظهرها، قائلا: « قمر عسولة ما شاء الله».

كما ظهر بوضوح في مظهر نور وجه الشبه بينها و بين الهندية شرادها كابور، إذ لهما نفس لون العينين، بينما تختلف «نور» أن وجهها دائري، والأخرى وجهها طويل.

ولكن يبدو أن لوك السموكي، يجعل وجه نور أكثر استطالة، مما قارب الشبه بين بعضهما البعض، ويبدو أن الأولى فقدت القليل من الوزن، وهذا ما يبدو على نحافة وجهها وملامحها.

معلومات عن شرادها كابور

شرادها كابور، من أشهر نجوم الهند حاليا برغم صغر سنها، وهي تفوقت على أبيها خلال شهرتها في عالم بوليوود.

تندرج من عائلة فنية، إذ أنها ابنة الهندي شاكتي كابور، الذي اشتهر في التسعينات بأحد أشرار السينما الهندية، بجانب خفة ظله وجمع بين الكوميديا، والشر من خلال أفلامه، بينما استطاعت ابنته أن تتفوق عليه، إذ أنها أصبحت نجمة شباك، وشاركت أكبر نجوم بوليوود خلال أعمالها.

عرفت خلال فيلمها الشهير «عاشقي 2» بجانب أديتيا روي، بينما أحبها الجمهور خلال أفلامها المتنوعة، وإظهار مواهبها بالتمثيل، والرقص الحديث، ومن أشهر أفلامها «إيك فيلن«، و«دانس ستريت»، «abcd2».