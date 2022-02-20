«المفتي»: حققنا خطوات كبيرة على صعيد محاربة التطرف

أكد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم، أن دار الإفتاء خَطَتْ خطواتٍ كبيرةً على صعيدين مهمين؛ الأول: الفتوى البنَّاءة التى تحافظ على الاستقرار، حيث تُصدر يومياً من 3500 إلى 4000 فتوى، وهو ما يحقِّق الأمنَ الفكرىَّ لدى الإنسان المصرى والمسلمين جميعاً، أما الصعيد الثانى فهو دفع التهديد الذى يواجه المجتمع بسبب الفكر المتطرف.

وأوضح «علام»، خلال استقباله وفداً برلمانياً رفيع المستوى من جمهورية كازاخستان، برئاسة الدكتور مولين أشيمبايف رئيس مجلس الشيوخ بدولة كازاخستان، ويرافقه الدكتور يوسف عامر رئيس اللَّجنة الدِّينية بمجلس الشُّيوخ؛ أمس، لبحث أوجه تعزيز التعاون الدينى والإفتائى بين دار الإفتاء وكازاخستان، أن الدار أنشأت عام 2014 مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة، الذى أصدر العديد من التقارير والإصدارات الفكرية التى تفكِّك الفكر المتطرف للمجموعات والجماعات الإرهابية كالإخوان وداعش والنصرة وغيرهم.

وأضاف مفتى الجمهورية أنَّ الدارَ على أتمِّ الاستعداد لاستقبال مزيد من أئمة كازاخستان لتدريبهم على مهارات الإفتاء ضمن برامج التدريب التى تعقدها.