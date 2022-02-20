«المشاط والصبيح» يبحثان دعم أنشطة التجارة والاستثمار بمصر

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، حرص الوزارة على المضىّ قدماً فى فتح آفاق التنسيق والتعاون مع كافة المؤسسات الدولية والإقليمية، بما يعزز الجهود التنموية فى ظل الطفرة التنموية التى تشهدها مصر وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة تحقيق الاستفادة القصوى من جهود التعاون الإنمائى مع شركاء التنمية. واستعرضت «المشاط»، خلال لقائها أمس، عبدالله أحمد الصبيح، المدير العام للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، أمس، عبر الفيديو كونفرانس، فى إطار اللقاءات الدورية التى تعقدها مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة وتعزيز التعاون تحت مظلة الرؤية التنموية للدولة 2030، التقرير السنوى للوزارة لعام 2021 الذى صدر تحت عنوان «تعاون إنمائى فعال.. لبناء مستقبل أفضل»، والذى يرصد كافة حزم التمويل التنموى الميسر لمختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص، حيث بلغت 10.2 مليار دولار، بواقع 1.56 مليار دولار للقطاع الخاص و8.7 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة، كما يسلط الضوء على قصص مصر التنموية المنفذة فى إطار الشراكات الدولية.

ووجهت الوزيرة الشكر للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات على التعاون المشترك فى دعم أنشطة التجارة والاستثمار فى مصر، بما يسهم فى تعزيز التنمية، فضلاً عن دورها فى تنمية العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء.

كما تم بحث الزيارة المتوقعة لـ«الصبيح»، لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، إلى مصر لدفع العمل المشترك وتعزيز المباحثات بشأن خطط العمل المستقبلية فى ضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، ومختلف الخدمات التى تقدمها المؤسسة للدول الأعضاء.