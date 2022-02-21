أفضل أماكن خروج في الزمالك 2022.. منها دار الأوبرا وقصر عائشة فهمي

تزداد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة، عن أفضل أماكن خروج في الزمالك 2022، والتي تتواجد بها العديد من الأماكن السياحية، وكذلك المراكز الثقافية والفنية التي تقدم عروضا مسرحية وغنائية مناسبة لجميع أفراد أسرة، وتكون مناسبة للرحلات العائلية.

أفضل أماكن خروج في الزمالك

وفي هذا الصدد، يعرض موقع جريدة «الوطن» في إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، أفضل أماكن خروج في الزمالك، وذلك في السطور التالية:

دار الأوبرا المصرية

يعتبر دار الأوبرا من أبرز الأماكن الفنية التي تقدم عددا كبيرا من العروض الفنية والغنائية، وهي موطن لأرقى الفنون المسرحية في مصر، ويمكن متابعة الحفلات وحجز التذاكر عبر الموقع الرسمي للدار على الإنترنت.

برج القاهرة

يقع في قلب مدينة القاهرة، ويصل طوله لنحو 187 مترا، ويمكن مشاهدة المدينة بالكامل من خلال النظارة المكبرة أو التليسكوب، كما يتواجد في البرج مطعم يقدم الأطعمة المختلفة.

قصر عائشة فهمي

يعتبر من أفضل الأماكن السياحية في منطقة الزمالك، ويضم العديد من الآثار والمباني الأثرية، فضلا عن الحدائق، كما أنه يطل على النيل، ويمكن الاستمتاع بالمنظر العام.

مركز الجزيرة للفنون

يعتبر مركز الجزيرة للفنون، من أفضل الأماكن التي تناسب محبي الرسم والفن التشكيلي، ويضم لوحات رائعة، كما يقام به فعاليات فنية وندوات ثقافية.

ساقية الصاوي

من أفضل الأماكن التي يقام بها عدد من الفعاليات والحفلات، كما أن هناك عدد من الكافيهات التي تقع على النيل بشكل مباشر، ويمكنك حضور ندوات أو حفلات غنائية معروفة، ويجب العلم أن التدخين ممنوع في الساقية.

مجمع الكافيهات

ويتواجد في شارع أبو الفدا عدد كبير من الكافيهات والمطاعم والتي تتواجد في المنطقة، ويمكن اختيار منها ما يناسب الظروف المادية.