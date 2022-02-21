ضبط ربة منزل لاتهامها بقتل شاب قبل زواجه ببني سويف.. ابتزها بصورها

تمكنت مباحث مديرية أمن بني سويف، مساء الأحد، من كشف لغز العثور على جثة شاب ملقاة بأرض زراعية بإحدى القرى جنوب محافظة بني سويف، وبه طعنات متفرقة بالجسم منها الرقبة والصدر والظهر وأماكن حساسة في جسمه.

وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة ربة منزل، وأنها كانت على علاقة عبر الهاتف والإنترنت بالمجني عليه، وأنه في الفترة الأخيرة حاول ابتزازها بصور ومحادثات لها من أجل إقامة علاقة محرمة معها، قبل أن تستدرجه لقطعة أرض زراعية وتقتله قبل أيام من حفل زفافه بأخرى.

العثور على جثة شاب بزراعات بني سويف

وكان أهالي احدى القرى التابعة لمحافظة بني سويف، عثروا، قبل 3 أيام، على جثة شاب في بداية العقد الرابع من العمر، ملقاة داخل أرض زراعية وبها آثار جروح في الرقبة.

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإبلاغ أهالي قرية أم الجنازير، بالعثور على جثة شاب يدعى «ح. م»، 30 سنة، ملقاة داخل الأراضي الزراعية.

ونُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة، ووجه مدير أمن بني سويف بتشكيل فريق بحثي باشراف اللواء أسامة جمعة مدير مباحث المديرية، لكشف ملابسات الحادث وضبط الجناة.

فريق بحثي لضبط مرتكبي الواقعة

وشكل اللواء أسامة جمعة مدير مباحث المديرية فريق بحثي باشرافه وقيادة الرائد أحمد جمال رئيس مباحث مركز شرطة ببا، وعدد من ضباط مباحث المركز وضباط إدارة البحث الجنائي، حيث تم معاينة الجثة في مكان الحادث، واستجواب عدد من الشهود، حيث تبين أن المجني عليه كان يستعد لعقد قرانه وحفل زفافه خلال ايام، بعد سنوات من عمله في إحدى الدول العربية.

المجني عليه ارتبط بعلاقة بربة منزل

وكشفت تحريات رجال المباحث أن وراء الواقعة ربة منزل تدعى «أ . ع . ح»، وأنها كانت ترتبط بالمجني عليه عبر الهاتف والانترنت، وكانا دائما التواصل والمحادثات، وفي الفترة الأخيرة حاول المجني عليه ابتزازها بصور ومحادثات لها، من أجل إقامة علاقة محرمة معه، إلا انها استدرجته إلى قطعة أرض زراعية وباغتته بضربه بالة حادة سكين كانت معها، في مناطق حساسة في جسمه والرقبة والصدر، وفرت هاربة، قبل أن تتمكن قوات الشرطة من ضبطها.

وحُرر محضر بالحادث، وأُخطرت جهات التحقيق التي انتقلت الى مكان الحادث لمناظرة الجثة، وأمرت بندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان ما بها من اصابات وسبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث.