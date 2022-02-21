الأرصاد تحذر سكان السواحل من منخفض جوي جديد: «الشتاء لسة مكمل»

أكّدت هيئة الأرصاد الجوية، أنَّه بداية من غد الأربعاء ستعود حالة عدم الاستقرار في الطقس، وذلك نظرًا لتعرض البلاد لمنخفض جوي جديد قادم من طبقات الجو العليا.

الشتاء مستمر حتى 20 مارس

وأكّدت الدكتور منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنَّ حالة الاستقرار في الأحوال الجوية وحالة الطقس، التي شاهدناها منذ صباح أمس الأحد، تأتي نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي قادم من طبقات الجو العليا على قابله منخفض رطب من سطح الأرض، وهذا ما جعلنا نشعر باعتدال درجات الحرارة ولكن هذا يحدث بشكل مؤقت.

وأكّدت عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد، لـ«الوطن»، أنَّه يجب ألا ننخدع بهذا الارتفاع الطفيف والمؤقت فى درجات الحرارة، إذ أن الشتاء مستمر حتى بداية فصل الربيع في 20 مارس المقبل، وطوال هذا الفترة سوف نشهد عددًا من التقلبات الجوية والأمطار وانخفاض درجات الحرارة.

تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها أمطار متوسطة وخفيفة

وأضافت أنَّه بداية من الغد ستتأثر البلاد بمنخفض جو جديد، وهو منخفض بارد قادم من طبقات الجو العليا على سطح البحر المتوسط، وهذا سيجعل درجات الحرارة تنخفض ما بين 2-4 درجات مئوية، وسوف نشهد تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها أمطار متوسطة وخفيفة، على السواحل الشمالية الغربية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط.

وأشارت عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنَّ هذا المنخفض لن يكون بشدة المنخفض الذي تأثرت به البلاد في نهاية الأسبوع الماضي، إذ أنه لن يصل إلى وسط الدلتا أو محافظات القاهرة الكبرى ومصر الوسطى، وذلك حسب ما تشير الخرائط الجوية حتى الآن.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة 20- 10

الإسكندرية 20- 11

وادي النطرون 21- 10

طنطا 20- 10

شبين الكوم 20 - 10

دمنهور 20- 10

بلطيم 19- 11

مطروح 19- 10

السلوم 21- 10

سيوة 21- 10

بورسعيد 20- 11

دمياط 19- 10

الزقازيق 20- 10

المنصورة 20- 10

الإسماعيلية 21- 10

السويس 21- 11

العريش 20- 10

رفح 19- 09

رأس سدر 21- 10

نخل 21-02

نويبع 22-13

طابا 21- 12

كاترين 18- 00

الطور 19-10

شرم الشيخ 23-14

الغردقة 23- 14

مرسى علم 22- 12

الفيوم 20- 09

بني سويف 20-08

المنيا 20-07

أسيوط 20- 07

سوهاج 20 -07

قنا 23- 09

الأقصر 25- 09

أسوان 26- 10

إدفو 26-11

أبو سمبل 25-11

الوادي الجديد 24- 08

شلاتين 24- 12

أبو رماد 23- 12

حلايب 21- 13

رأس حدربة 21- 14