حالة الطقس غدا الإثنين 21-2-2022.. شبورة وغيوم جزئية
كتب:
انتصار الغيطانى
03:58 م | الأحد 20 فبراير 2022
أستقرار فى الأحوال الجوية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل خلال ساعات النهار غدا الإثنين، على محافظات الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية الغربية، يكون دافئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، مائل للدفء على محافظات شمال الصعيد.
وأشارت هيئة الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، إلى استمرار ظهور الشبورة المائية في ساعات الصباح الباكر على الطرق القريبة من المسطحات المائية، والزراعية، والطرق الصحراوية، مطالبة بالحذر في القيادة خاصة في ساعات الصباح الأولى.
طقس غائم على معظم المحافظات
وأكدت الأرصاد الجوية، أنّه يسود طقس غائم جزئيا معظم ساعات النهار على السواحل الشرقية والغربية، والقاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري، ووسط سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، شمال الصعيد.
درجة الحرارة المتوقعة غدا الإثنين
القاهرة 20 10
الإسكندرية 20 11
وادي النطرون 21 10
طنطا 20 10
شبين الكوم 20 10
دمنهور 20 10
بلطيم 19 11
مطروح 19 10
السلوم 21 10
سيوة 21 10
بورسعيد 20 11
دمياط 19 10
الزقازيق 20 10
المنصورة 20 10
الإسماعيلية 21 10
السويس 21 11
العريش 20 10
رفح 19 09
رأس سدر 21 10
نخل 2102
نويبع 2213
طابا 21 12
كاترين 18 00
الطور 1910
شرم الشيخ 2314
الغردقة 23 14
مرسى علم 22 12
الفيوم 20 09
بني سويف 2008
المنيا 2007
أسيوط 20 07
سوهاج 20 07
قنا 23 09
الأقصر 25 09
أسوان 26 10
إدفو 2611
أبو سمبل 2511
الوادي الجديد 24 08
شلاتين 24 12
أبو رماد 23 12
حلايب 21 13
رأس حدربة 21 14