حالة الطقس غدا الإثنين 21-2-2022.. شبورة وغيوم جزئية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل خلال ساعات النهار غدا الإثنين، على محافظات الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية الغربية، يكون دافئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، مائل للدفء على محافظات شمال الصعيد.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، إلى استمرار ظهور الشبورة المائية في ساعات الصباح الباكر على الطرق القريبة من المسطحات المائية، والزراعية، والطرق الصحراوية، مطالبة بالحذر في القيادة خاصة في ساعات الصباح الأولى.

طقس غائم على معظم المحافظات

وأكدت الأرصاد الجوية، أنّه يسود طقس غائم جزئيا معظم ساعات النهار على السواحل الشرقية والغربية، والقاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري، ووسط سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، شمال الصعيد.

درجة الحرارة المتوقعة غدا الإثنين

القاهرة 20 10

الإسكندرية 20 11

وادي النطرون 21 10

طنطا 20 10

شبين الكوم 20 10

دمنهور 20 10

بلطيم 19 11

مطروح 19 10

السلوم 21 10

سيوة 21 10

بورسعيد 20 11

دمياط 19 10

الزقازيق 20 10

المنصورة 20 10

الإسماعيلية 21 10

السويس 21 11

العريش 20 10

رفح 19 09

رأس سدر 21 10

نخل 2102

نويبع 2213

طابا 21 12

كاترين 18 00

الطور 1910

شرم الشيخ 2314

الغردقة 23 14

مرسى علم 22 12

الفيوم 20 09

بني سويف 2008

المنيا 2007

أسيوط 20 07

سوهاج 20 07

قنا 23 09

الأقصر 25 09

أسوان 26 10

إدفو 2611

أبو سمبل 2511

الوادي الجديد 24 08

شلاتين 24 12

أبو رماد 23 12

حلايب 21 13

رأس حدربة 21 14