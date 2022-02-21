«القابضة للري والصرف»: استثمار 2.1 مليار جنيه في 84 مشروعا

عقدت الجمعية العامة للشركة القابضة للري والصرف، اليوم الإثنين، اجتماعا برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري رئيس الجمعية، بحضور أعضاء الجمعية وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات، لمناقشة واعتماد تقريري مجلس إدارة الشركة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة، ومناقشة تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن هذه القوائم، وكذا مناقشة مقترح تعديل النظام الأساسي للشركة القابضة للري والصرف، في ضوء صدور القانون رقم 185 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 948 لسنة 2021، بشأن التعديلات التي طرأت على القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية.

تنفيذ 84 مشروعا متنوعا

تم خلال الاجتماع، استعراض الأعمال والمشروعات المنفذة من خلال الشركات التابعة للشركة القابضة للري والصرف باستثمارات تصل إلى حوالي 2.10 مليار جنيه بعدد 84 مشروعا، ومن أبرزها: أعمال تأهيل الترع والمساقي، تنفيذ 100 بئر مياه جوفية بمحافظة مطروح، أعمال تكريك البحيرات بمدينة العلمين الجديدة، عملية تطوير بحيرة المنزلة، أعمال حماية الشواطئ، أعمال الصرف المغطي، أعمال تكريك بنهر النيل في الأقصر وفرع دمياط.

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وأكد «عبد العاطي» على ضرورة توسع الشركات في المشاركة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية التي يتم تنفيذها حاليا على مستوى الجمهورية، موجها بمواصلة العمل على رفع كفاءة المعدات التابعة للشركة وصيانتها، والتوظيف الجيد لإمكانيات الشركات التابعة سواء من ناحية القدرات البشرية أو المعدات، وعقد دورات تدريبية للعاملين بالشركة لرفع قدراتهم الفنية، وربط الحوافز المالية بمعدلات الإنتاج الفعلية، لزيادة قدرة الشركة على المشاركة في المشروعات الكبرى والتقدم للمناقصات، وبالتالي تحسين الوضع المالي للشركة القابضة والشركات التابعة لها، بالإضافة إلى التعامل بشكل حازم وفوري مع الإشغالات المخالفة بالسكن الإداري للعاملين بالشركة والشركات التابعة.

تشكيل مجلس إدارة

صوت أعضاء الجمعية العمومية، خلال الاجتماع، على تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للري والصرف وفقا لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 185 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 948 لسنة 2021.

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وتم تعيين محمد سلام حامد رئيسا لمجلس الإدارة غير التنفيذي، وهو يتمتع بخبرات عديدة في مجال صيانة وتوزيع المياه، والتصميم والإشراف على تنفيذ وتجهيز العقود الفنية، وأعمال لجان البت ودراسة العطاءات الفنية والمالية، وتولى سابقا منصب رئيس قطاع الموارد المائية والري للوجه البحري بوزارة الري، ورئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة الدقهلية، وعضو غير متفرغ بمجلس إدارة شركة الري للأشغال العامة منذ 24 أبريل 2019.

كما تم تعيين رضا مهدي محمد مهدي العضو المنتدب التنفيذي للشركة، وهو يتمتع بخبرات عديدة في مجال الإشراف واعتماد إجراءات الطرح والترسية للعقود والعمليات، والتخطيط العام لبرامج العمل، وتولى سابقا منصب رئيس قطاع الموارد المائية والري للوجه القبلي بوزارة الري، ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية للري والصرف والإنشاءات المدنية منذ 1 فبراير الجاري، ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الري للأشغال العامة منذ 25 أغسطس الماضي، إذ حقق العديد من الإنجازات بالشركة وإعادها لمسارها الصحيح، ما أسهم في ظهور العديد من النتائج الإيجابية في كافة مجالات وأنشطة الشركة.