مستشار التضامن: 50 ألف طالب وموظف استفادوا من خدمات الوحدات الإجتماعية

قال الدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الاجتماعى للسياسات الاجتماعية، إن وحدات التضامن الإجتماعى التى تم إنشائها داخل الجامعات بناء على البروتوكول الموقع مع الجامعات، نفذت العديد من الأنشطة مثل الأنشطة التوعوية وبناء الإنسان، التمكين الإقتصادى والحماية الإجتماعية، وبناء المعارف وتعزيز الخبرات، وذلك من خلال 28 وحدة تضامن اجتماعى، خلال الفترة من يونيو 2021 حتى يناير 2022، وبلغ عدد المستفيدين من خدمات الوحدات 50 ألف و976 طلاب وموظفين بالجامعة.

وأوضح «هاشم» فى تصريحات لـ«الوطن» أن 12 ألف و482 طالب وعامل بالجامعة استفاد من أنشطة التمكين الإقتصادي والحماية الاجتماعية التى بلغت 156 نشاطا، فيما استفاد 27 ألف و39 شخص من الأنشطة التوعوية وبناء الإنسان.

استهداف المتفوقين دراسيا بمعسكرات التطوع

ولفت مستشار «التضامن» إلى أن معسكرات قادة التطوع استهدفت الطلاب المتفوقين دراسيا على مستوى الجامعات من خلال وحدات التضامن الإجتماعى بجامعات «المنيا، طنطا، أسيوط، سوهاج، السادات، الإسكندرية، الزقازيق»، موضحا أنه تم تنفيذ 7 معسكرات تحت عنوان قادة التطوع، كما تم تنفيذ العديد من الندوات التوعوية عن مخاطر الزواج المبكر وختان الإناث والعنف الأسري.

وأكد مستشار وزارة التضامن الاجتماعى للسياسات الاجتماعية، أن الندوات الخاصة بالعنف الأسري، شملت العديد من الشعارات مثل «متضامنين معاكي، انتى مش لوحدك، متخافيش، معاكى للمستقبل».

ربط شبكى في 28 وحدة بالجامعات المصرية

وأوضح أنه تم تخصيص 950 لاب توب لذوى الإعاقة البصرية بالجامعات، كما تم تزويد خدمة الربط الشبكى في 28 وحدة بالجامعات المصرية ويهدف لربط خدمات الوزارة بوحدات التضامن بالجامعات، لتلبية خدمة المواطنين في الإستعلام عن خدمات الوزراة المختلفة مثل برنامج تكافل وكرامة، الضمان الإجتماعي، بطاقة الخدمات المتكاملة.