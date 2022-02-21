تدشين مجموعة عمل مصرية أمريكية استعدادا لمؤتمر المناخ في شرم الشيخ

قال جون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكي لشؤون المناخ، إنه يتطلع لمواصلة التعاون المصري الأمريكي في قضايا المناخ، مؤكدا ثقته في مصر وقدرتها على قيادة مؤتمر الأطراف COP27 الخاص باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لمكافحة تغير المناخ المقرر انعقاده في شرم الشيخ نوفمبر المقبل.

كيري: تغيرات المناخ تهديد دولي يتطلب المواجهة

وذكر «كيري»، في مؤتمر صحفي، بحضور السفير سامح شكري وزير الخارجية، أن هناك حياة أفراد على المحك خاصة فيما يتعلق بأوكرانيا، وذلك لن يغير حقيقة ما يحدث بشأن المناخ، مؤكدا أن ذلك يعد تهديدا أمنيا دوليا يتطلب مواصلة العمل من أجل مواجهته، وأنه يثق بقيادة مصر لمؤتمر COPO27.

تدشين مجموعة عمل مصرية أمريكية

وتابع كيري قائلا إن مصر اتخذت خطوات كثيرة لمواجهة تغيرات المناخ، وأنه جرى إطلاق فريق عمل واحد مشترك «مجموعة العمل المصرية الأمريكية المشتركة حول تغير المناخ»، للعمل من أجل الاستعداد لمؤتمر المناخ في شرم الشيخ نوفمبر المقبل.

ولفت كيري إلى أنه كان قد جرى الاتفاق على تأسيس مجموعة العمل المصرية الأمريكية خلال جولة الحوار الاستراتيجي بين البلدين العام الماضي.