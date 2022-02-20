سجّل سعر الريال السعودي اليوم الأحد 20 -2-2022 فى مصر، في البنوك وشركات الصرافة استقرارا سعريا خلال 20 يوما من شهر فبراير الجاري.

وقالت شركات الصرافة بالغرف التجارية، إن هناك هدوء فى طلب الريال السعودي اليوم الأحد 20-2-2022 فى بداية التعاملات اليومية فى البنوك وشركات الصرافة، وسط وفرة فى المعروض وفقا لـ على الحريري، سكرتير السابق للشعبة العامة للصرافة.

أفضل البنوك لبيع وشراء الريال السعودي اليوم

صنف بنك مصر كأفضل البنوك لبيع الريال السعودي اليوم الأحد 20-2-2022، ووصل سعر الريال السعودي إلى 4.1825 جنيه، بينما جاء البنك الأهلي اليوناني الأفضل في الشراء بسعر 4.1804 جنيه.

وترصد «الوطن»، عمليات البيع والشراء للريال السعودي بالجنيه المصري، اليوم الأحد 20-2-2022، في جميع البنوك المصرية.

أسعار الريال السعودي في البنوك المختلفة

سجل سعر الريال السعودي اليوم الأحد 20-2-2022 في مصر بالبنك العربي الأفريقي الدولي 4.208 جنيه مقابل 4.067 جنيه للشراء، فيما بيع الريال السعودي في بنك الإسكندرية بسعر 4.200 جنيه مقابل 4.157 جنيه للشراء، كما سجل سعر الريال السعودي ببنك كريدي أجريكول سعر 4.202 جنيه للبيع مقابل 4.142 جنيه، وسجل سعر 4.202 جنيه مقابل 6 4.15 للشراء في بنك قناة السويس.

وبيع الريال السعودي بسعر 4.207 جنيه مقابل 4.045 جنيه للشراء ببنك ميد، كما سجّل سعر 4.200 جنيه للبيع مقابل7 4.17 للشراء في بنك CIB، وبيع بسعر 4.202 جنيه مقابل 4.165 للشراء في البنك المصري الخليجي، فيما عرض بنك المشرق الريال السعودي بسعر2 4.20 جنيه للبيع مقابل 4.173 جنيه للشراء.

عملات عربية ارتفع أمامها الجنيه المصري اليوم

ارتفع الجنيه المصري اليوم الأحد 20-2-2022 أمام 3 عملات عربية منها الريال اليمني ليباع بسعر 0.063 جنيه، والجنيه السوداني ليباع بسعر 0.035 جنيه، فيما جاءت الليرة اللبنانية لتباع بسعر 0.010 جنيه.