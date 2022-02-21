رابط نتيجة الشهادة الإعدادية على الموقع الرسمي لوزارة التعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نشر نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2021-2022، على الموقع الرسمي للوزارة، موضحة أنها تشمل عدة محافظات: كفر الشيخ والفيوم والبحر الأحمر ودمياط، على أن تتوالى نتائج باقي المحافظات تباعا.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية على موقع وزارة التعليم

أشارت الوزارة، إلى أنه يمكن للطالب الاستعلام عن نتيجته برقم الجلوس، من خلال الدخول على رابط الاستعلام عن نتيجة شهادة التعليم الأساسي.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، خطوات الاستعلام علي نتيجة الشهادة الإعدادية على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، وهي كالتالي:

خطوات الحصول علي نتيجة الشهادة الإعدادية

- الدخول على موقع الوزارة، واختيار الاستعلام عن نتيجة شهادة التعليم الأساسي.

- اختيار المحافظة.

- إدخال رقم الجلوس.

- عرض النتيجة.