تفاصيل إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية بالمنوفية: 91 مشروعا في شهرين

كشف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، أن إجمالي ما تم تمويله من مشروعات اقتصادية خلال شهرين، بلغ نحو 91 مشروعا بقيمة إجمالية 843 ألف جنيه، في مختلف مجالات الإنتاج المتنوعة، والممولة من مشروع إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية بالمحافظة.

تيسيرات لضمان استمرار المشروعات الصغيرة بالمنوفية

شدد أبو ليمون، على تكثيف الجهود وتقديم التيسيرات اللازمة، لضمان الاستمرار في إقامة العديد من المشروعات التنموية الصغيرة ومتناهية الصغر بشتى المجالات، للمساهمة في زيادة دخل الأسر الريفية ومساعدة الشباب في خلق فرص عمل جادة، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القروض بـالمحافظة، برئاسة اللواء عماد يوسف السكرتير العام، وبحضور مديري عموم إدارات الشئون القانونية، وإدارة شئون الإنتاج، إدارة الصناعات الحرفية، وإدارة التنمية وإدارة الحسابات بالمحافظة.

91 مشروعا في مجالات متنوعة

أشار محافظ المنوفية، إلى أنه تم تمويل 29 مشروعا في مجالات الإنتاج الحيوانى «تربية أغنام وماعز»، وتمويل 15 مشروعا في الميكنة الزراعية «ماكينة ري، عزاقة، دشاشة، حصادة، فراطة»، بالإضافة إلى 25 مشروعا متنوعا بين «ونش رفع، مكينة تصوير، فراز لبن»، وفيما يخص مشروعات الري الحديث، فقد تم تمويل 20 مشروعا للري بالتنقيط، و2 مشروع مناحل لتربية النحل، مؤكدا أن إجمالي نسبة المسدد الفعلي للأقساط والفوائد المستحقة عن المشروعات الممولة، بلغ ما يعادل 99% من المستحقات الواجبة السداد.

الفرصة مفتوحة للراغبين في القرض

صرحت مديرة إدارة بناء وتنمية القرية بالديوان العام، بأن من يرغب فى الحصول على قروض من مشروع إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية، عليه التوجه إلى مقر الوحدة المحلية التابع لها، واستيفاء كل الإجراءات والاشتراطات اللازمة للحصول على القرض، وسيتم عمل المعاينات الميدانية على الفور من قبل اللجنة المختصة، واعتماد المشروع وتوفير التمويل اللازم له.

وأكد محافظ المنوفية، أهمية مشروع إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية، الذى يساهم وبشكل ملحوظ في دعم جهود وخطط الدولة للتنمية الاقتصادية، في القرى والنجوع بمنح قروض ميسرة والترويج، لإقامة مشروعات صغيرة تعتمد على موارد البيئة المحلية للمساهمة في زيادة دخل الأسرة الريفية والحد من مشكلة البطالة.