«كيري» يطالب تغير المناخ مسألة «حياة أو موت».. وتعاون مصري أمريكي لمواجهتها

قال جون كيري، المبعوث الرئاسي الأمريكي لشؤون المناخ، إنه لابد من توجيه الاقتصاديات عالميا لمواجهة التغيرات المناخية، وتنفيذ كل التوصيات التي صدرت عن قمة جلاسكو، ومتابعة تنفيذها في مختلف البلاد، ودعم الجهود المصرية في مواجهة التغيرات المناخية، لافتا إلى أنه مازال هناك الكثير من التراخي عالميا في هذا الملف، ما يتطلب بذل المزيد من الجهود، خاصة من العلماء والأفراد والمؤسسات والتحرك بشكل أسرع، ولفت إلى أنه منذ أيام أُعلن عن ارتفاع مستوى البحر بشكل متسارع مع ذوبان الجليد في القطبين الشمالي والجنوبي بشكل يهدد الحياة.

كيري: تغير المناخ مسألة حياة أو موت

وأشار «كيري» في مؤتمر صحفي، بحضور السفير سامح شكري وزير الخارجية، إلى أن تغير المناخ تعد مسألة حياة أو موت تحتم التصرف بشكل سريع، ما سيعمل عليه فريق العمل المشترك بين مصر وأمريكا من أجل تحسين وتطوير الوظائف والصحة والأمن والسلامة.

أجندة مؤتمر COP27

وأشار إلى أن تلك القضية تتطلب تضافر جهود العالم من مصر من أجل المواجهة، موضحا أن مؤتمر الأطراف 27 سيعالج كثير من الأزمات.

وكان المبعوث الرئاسي الأمريكي لشؤون المناخ، التقى السفير سامح شكري لبحث إطلاق مجموعة عمل مصرية أمريكية مشتركة لمواجهة التغيرات المناخية وبحث استعدادت مؤتمر COP27 المقرر عقد في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.