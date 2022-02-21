ضبط 6 أطنان منتجات ألبان ودجاج مجمد غير صالحة للاستهلاك الآدمي بدمياط

شنت إدارة مراقبة الأغذية بدمياط برئاسة الدكتور عطية منصور، مدير عام الطب الوقائي، حملات موسعة على المنشآت الغذائية وذلك لضبط الأسواق، والتأكد من وجود غذاء صحي وآمن للمواطنين، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وتعليمات الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، بالمرور المكثف على المنشآت الغذائية بالمحافظة، لضمان وصول غذاء آمن للمواطنين، وحفاظا على الصحة العامة.

ضبط 6 أطنان منتجات ألبان ومجمدات فاسدة

أسفرت الحملات عن ضبط 6 أطنان من منتجات ألبان مرتجعة من الأسواق ويتم إعادة تصنيعها وتعبئتها مرة أخرى ودجاج مجمد مجهول المصدر ومستلزمات إنتاج منتهية الصلاحية، في مصانع منتجات ألبان ومصانع زبادي وسوبر ماركت، وتم العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم إعدام 200 كيلو من الأغذية التالفة و200 لتر عصائر عليها علامات التلف الظاهر.

جاء ذلك خلال مداهمة أحد المخازن بمعرفة مراقب عام الأغذية السعيد الفدوي والقائم بأعمال رئيس قسم مراقبة الأغذية بالمديرية، وفريق العمل من مفتشي الأغذية بالإدارة الصحية بدمياط.

وخلال الحملات تم إخطار الجهات المختصة بوجود منشأتين بهما خطر داهم على الصحة العامة، ويدارا بدون تراخيص، وذلك لغلقهما إداريا وتم تحرير عدد من محاضر الجنح الصحية.