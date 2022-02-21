إزالة مخالفة بناء على أرض زراعية بقرية «الجابرية» في المحلة الكبرى

أصدر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، توجيهاته لنائبه، الدكتور أحمد عطا، بتشكيل لجان هندسية رقابية للإشراف علي حملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق قرى مركز المحلة الكبرى .

حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

وباشر اللواء حسين لبيب، رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة، أعمال إزالة تعدٍ على أرض زراعية بمساحة 100 متر تقريبا بطريق «عزبة راتب»، بالوحدة المحلية لقرية الجابرية، وكشف رئيس المدينة عن إيقاف الأعمال واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالف ومصادرة مواد البناء.

رئيس المحلة يباشر مراحل تطوير مدخل قرية الجابرية

وتابع رئيس المدينة مراحل تطوير مدخل قرية «الجابرية»، عبر إنشاء بوابة رئيسية موجهًا إلى الاهتمام بأعمال التجميل والدهانات بمدخل القرية، كما شهد رئيس المدينة تسليم مبنى الشهر العقاري بالمعتمدية وتفقد المقر بعد الانتهاء من أعمال التشطيب، مشددا على ضرورة تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة المنشآت الحكومية.

الجدير بالذكر أنّ محافظة الغربية أعلنت في وقت سابق عن غلق وتشميع 17 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق الجديدة والإجراءات الاحترازية، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك خلال 24 ساعة ماضية، تزامنا مع استمرار الحملات والمتابعة لرصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحلات، والمخالفين للإجراءات الاحترازية المقررة من مجلس الوزراء للحماية من كورونا، مناشدا الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بمواعيد الغلق، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين فضلا عن تطبيق القرارات الصادرة من قبل مجلس الوزراء في هذا الصدد.