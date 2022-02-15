بعد قليل.. محافظ الغربية يعتمد نتيجة التيرم الأول للشهادة الإعدادية

يعتمد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، في وقت لاحق من مساء اليوم الثلاثاء، نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2021/ 2022، بحضور المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وبلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية أكثر من 91 ألف طالب وطالبة، للاطلاع على النتيجة اضغط هنــا.

تعليمات مشددة لحصول كل طالب على حقه

وأوضح ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أنه كانت هناك تعليمات مشددة لمسؤولي الكنترول والقائمين على عمليات التصحيح والمراجعة، بدقة التصحيح لأوراق الإجابات حتى يحصل كل طالب على حقه.

وانطلقت امتحانات الشهادة الإعدادية بالغربية في 29 يناير الماضي، واستمرت لنحو أسبوع، حيث أدى ما يقارب من 91672 طالباً بالإعدادية العامة، بواقع 45071 طالباً، 45401 طالبة، منهم 1200 طالب بنظام المنازل، في 437 لجنة، و4650 طالباً بالإعدادية المهنية، في 26 لجنة.

إجراءات مشددة داخل اللجان لمواجهة كورونا

وجرت الامتحانات وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة، وتجهيز المدارس واللجان مع تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، والتعقيم والتطهير، وتوفير المطهرات، وتطهير وتعقيم اللجان يوميا بعد نهاية اليوم الامتحاني، وذلك حرصاً على سلامة جميع الطلاب والعاملين داخل اللجان، وكذلك الاستعدادات الخاصة بالإجراءات التأمينية للجان والكنترول وأماكن التصحيح.

وحرصت مديرية التربية والتعليم على توفير جو مناسب للطلاب لتأدية الامتحانات في جو مناسب يساعد على التركيز وتحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، وسط تشديدات بمنع الغش، ومنع دخول الهاتف المحمول داخل اللجنة، وتطبيق القانون في حالة المخالفة.