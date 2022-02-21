«التنظيم والإدارة»: إعادة تعيين 318 موظفا حكوميا بالمؤهل العالي

انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ من دراسة إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى والمعروف بـ«التسوية» لـ318 موظفاً لعدد من الجهات الإدارية، إذ أرسل الجهاز موافقته إلى وزارة المالية لإعمال شئونها.

وشملت الجهات التي تمّ دراسة التسوية بها 6 جهات وهي: «الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وديوان عام محافظة شمال سيناء، ومديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، والهيئة العامة للتأمين الصحي، مديرية الشئون الصحية بقنا، ومديرية الشئون الصحية بالبحيرة».

إعادة التعيين مرهونة بموافقة الموارد البشرية للجهة

ووفقًا لقانون الخدمة المدنية، فإن إعادة التعيين «التسوية» مرهونة بموافقة لجنة الموارد البشرية واعتماد السلطة المختصة لمحضر اللجنة حتى موعد أقصاه الأول من نوفمبر 2019، طبقًا لقانون 81 لسنة 2016 المعروف بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

وينشر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كل شهر تقريرًا ببعض جهوده في الشهر السابق، فيما يتعلق بالشئون الوظيفية من نقل وتسوية وتثبيت وتنفيذ أحكام وغيرها، مع نشر أسماء الجهات التي انتهت معاملاتها ذات العلاقة بهذه الموضوعات، وذلك على الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ويمكن للعاملين بالجهات الواردة أسماءها في الاستفسار على الرابط الإلكتروني المرفق بالتقرير بالاسم الرباعي والرقم القومي حفاظاً على الخصوصية بشأن الموضوعات الواردة.

اعتماد وتجديد اعتماد 8 مراكز تدريبية خلال يناير الماضي

وذكرت النشرة الشهرية، أنَّ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، انتهى أيضًا من اعتماد وتجديد اعتماد 8 مراكز تدريبية خلال شهر يناير الماضي، ومنها: «مركز تدريب الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ومركز تدريب جامعة الإسكندرية، ومركز تدريب مديرية التنظيم والإدارة بأسيوط، ومركز تدريب ديوان عام محافظة الشرقية، ومركز خدمة المجتمع بجامعة القاهرة، ومركز تدريب مستشفى الهلال، إضافة مركز تدريب مديرية الشئون الصحية بسوهاج».

جاء ذلك في إطار تنفيذ نص المادة رقم 7 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 والتي أناطت برئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اعتماد مراكز وهيئات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة أو تستعين بها في إطار العمل على تدريب وتأهيل وإعداد الموظفين للقيام بواجباتها ومسئولياتها على نحو يكفل تنمية ثقافة الخدمة المدنية ودورها في المجتمع وتحقيق أهدافها.