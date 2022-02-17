محافظ كفر الشيخ: إزالة 194 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية

أكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، على استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وهو ما أسفر عن إزالة 22 حالة تعد ومخالفات مباني على أراض زراعية وأملاك دولة بمركز سيدي سالم.

ولفت المحافظ في بيان له، إلى التصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات دون تهاون أو تراجع عن استرداد حق الدولة، واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات، موضحا أن الأجهزة التنفيذية تشن تلك الحملات، وفقا للجدول الزمني الموضوع للمرحلة الثانية من الموجة الـ19 الجاري تنفيذها بالتعاون والتنسيق بين الجهات والأجهزة المعنية من الوحدات المحلية وجهات الولاية بكافة مراكز المحافظة.

إجمالي ما تم تنفيذه في الموجة الـ19 بلغ 194 قرار

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن إجمالي ما تم تنفيذه من إزالات منذ بدء المرحلة الثانية من الموجة الـ19 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بلغ 194 قرار إزالة، منهم 192 قرار على مساحة 13 فدانا و13 قيراطا و19 سهما، وقرارين على مساحة 205 أمتار بالتعاون بين مجالس المدن، وقوات الأمن، ورد الأراضي لجهات الولاية.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدي سالم، برئاسة شريف هيكل، حملة لإزالة 22 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بقرى مركز سيدي سالم، وجاري تنفيذ قرارات الإزالة ببقية قرى ومدن المحافظة.

لا تراجع عن استرداد حق الدولة

وأشار محافظ كفر الشيخ إلى أنه لا تهاون في ملف التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ولا تراجع عن استرداد حق الدولة، مؤكدًا على أنه لن يتم إغفال أي تجاوزات خلال الموجة 19 التي يتم تنفيذها على 3 مراحل خلال أشهر يناير وفبراير ومارس، حيث بدأت المرحلة الأولى من 19 إلى 30 يناير الماضي، والمرحلة الثانية من 6 إلى 26 فبراير الجاري، والمرحلة الثالثة من 6 إلى 26 مارس المقبل.

كما شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ الموجة الـ19 لتذليل معوقات العمل أولا بأول، مشيرا إلى أن غرفة العمليات بالمحافظة تتابع يوميا موقف تنفيذ قرارات الإزالة لتحقيق الخطة المستهدفة، موجها بالتنسيق الكامل مع كافة جهات الولاية للأراضي التي تم إزالة التعديات من عليها لعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى.