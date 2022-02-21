بنوك العاصمة الإدارية تتعاقد مع «إيزي لايف تكنولوجيز» لتوفير الطاقة

تعاقدت مجموعة من أكبر البنوك العالمية والمحلية مع شركة «إيزي لايف تكنولوجيز» العاملة في أنظمة تكنولوجيا المدن الذكية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من أجل توريد جميع أنظمة التحكم في استهلاك الطاقة في المقار الإدارية والفروع الجديدة لهذه البنوك بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع نخبة من أكبر شركات المقاولات بالمنطقة وهي: «أوراسكوم للإنشاءات، وحسن علام للمقاولات، وجاما للإنشاءات وسياك للمقاولات».

وعن هذا التعاون، قال المهندس محمود الفرغلي رئيس مجلس إدارة «إيزي لايف تكنولجيز»، إنَّ الهدف من هذه المشروعات هو تحويل المباني الجديدة إلى منشآت ذكية تتوافق مع الرؤية المستقبلية في جعل العاصمة الإدارية الجديدة مدينة ذكية وعالمية.

الشركة وردت 12 ألف جهاز تحكم في استهلاك الطاقة لوزارات العاصمة الإدارية

وسبق لشركة «إيزي لايف تكنولوجيز» التعاون مع الحكومة المصرية لتنفيذ حلول ذكية وتوريد أكثر من 12 ألف جهاز تحكم في استهلاك الطاقة في مشروع مباني الوزارات بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح «الفرغلي»، أنَّه جرى توريد ما يقرب من 2500 جهاز تحكم في الإضاءة والتكييف لهذه البنوك بهدف توفير استهلاك الطاقة، وقد بلغت استثمارات البنوك في هذا الصدد حوالى 5 ملايين جنيه حتى الآن، مشيرا إلى أنَّ الشركة حصلت مؤخراً علي اعتماد مكتب الاستشاري الهندسي شاكر وذلك بعد استيفاء كل الشروط الهندسية و المواصفات و معايير الجودة العالمية.

توريد أجهزة التحكم في الإضاءة والتكييف

وفي هذا السياق، أسندت شركة «أوراسكوم» للإنشاءات، توريد أجهزة التحكم في الإضاءة والتكييف في بنك الإسكان والتعمير لشركة إيزي لايف، كما أسندت شركة «حسن علام» للمقاولات تورييد أنظمة التحكم في الطاقة للشركة في كل من البنك التجاري الدولي CIB، وبنك قناة السويس.

كما أسندت شركة «جاما» للإنشاءات التورييد لشركة «إيزي لايف» في البنك المصري لتنمية الصادرات، في حين أن شركة سياك للمقاولات أسندت تورييد انظمة توفير الطاقة في البنك الأهلي إلى الشركة ذاتها.

وتُعد «إيزي لايف تكنولوجيز» الشركة الوحيدة التي اعتمدت منتج أمريكي 100٪‏ من صناعة شركة «لفيتون» الأمريكية لدى الاستشاريين المصريين حيث انتهت من مشروعات البنية المعلوماتية الذكية وكبائن المعلومات لأغلب المشروعات الكبرى بالعاصمة الإدارية الجديدة أبرزها مشروعات الوزارات والأجهزة الحكومية والبريد المصري وأغلب البنوك ومركز مصر الثقافي الإسلامي ومركز بيانات المنصورة ومنطقة المال والأعمال وذلك بالتعاون مع كبار المقاولين والاستشاريين.