خبير عقاري: العاصمة الإدارية الاستثمار الأفضل في الوقت الحالي

قال المهندس جرجس يوسف الخبير في مجال التطوير العقاري، إن الدولة تبنت فكرا جديدا للتعامل مع الاستثمارات والتطويرات في السوق العقاري، وهو ما أدى إلى وجود اهتمام كبير من قبل العديد من المستثمرين للعمل في هذا القطاع.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الرؤية الجديدة التي تبنتها الدولة واهتمام القيادة السياسية بالعقارات، جعل المستثمرين يتبنون فكرة جديدة لتصدير العقارات، وإبراز دور المسوقين العقاريين وشركات العقارات ودور المطورين العقاريين، وهو ما ساهم في وضع السوق العقاري المصري على الخطى العالمية وإبراز أهميته لدى العالم.

المدن الجديدة هي الأكثر تميزا

وأشار إلى أن المدن الجديدة أصبحت الأن الأكثر تميزا في الوقت الحالي، خاصة وأن الدولة ككل تتجه إلى الأماكن الجديدة، وأكبر دليل على ذلك هو اتجاه الدولة لعمل عاصمة إدارية جديدة في مكان ومدينة جديدة، كما خططت الدولة بشكل كبير للعاصمة الإدارية الجديدة، والاستثمار بها مربح جدا، موضحًا أن الدولة اتخذت قرار نقل العاصمة، وهو قرار صعب يتخذ مئات السنوات لتحقيقه، إلا أن الدولة استطاعت تحقيق ذلك خلال سنوات قليلة جدا، بالإضافة إلى طرح العديد من الأماكن للاستثمار من خلال مشروعات سكنية وتجارية وإدارية وفندقية، خاصة وأن العاصمة الإدارية الجديدة تعتبر الاستثمار الأفضل في الوقت الحالي، إذ يوجد بها بنية تحتية جرى العمل عليها بشكل جيد جدا، وتمت معالجة جميع المشكلات التي كنا نعاني منها في عدد من المدن.

وأوضح أن العاصمة الإدارية الجديدة ليست الوحيدة التي استطاعت الدولة فيها تحقيق نجاحات كبيرة، إذ أن مدينة الجلالة تعتبر من أكبر إنجازات الدولة المدرية في إنشاء مدن جديدة ومتكاملة وسياحية.

مشروعات تنموية ضخمة خلال الفترة الحالية

ومن جانبه قال كريم مجدي الخبير العقاري، إن أسواق العقارات من الأسواق القليلة التي لم تتأثر بجائحة فيروس كورونا، وذلك على عكس العديد من القطاعات التي واجهت خسائر هائلة، حيث هناك مشروعات تنموية ضخمة جدا خلال الفترة الحالية في ذلك القطاع.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الاستثمارات العقارية تساهم بشكل كبير في تنمية الاقتصاد المصري بشكل عام، وليس السوق العقاري فقط، فالتطوير العمراني يعتبر الآن قاطرة التنمية للاقتصاد المصري، مشيرا إلى وجود العديد من القطاعات التي تشارك بشكل كبير في السوق العقاري، إذ أن القطاع العقاري يوفر الكثير من فرص العمل للعديد من القطاعات، كما ساهم اهتمام الدولة الكبير بالعقارات في تأسيس العديد من شركات العقارات والتسويق العقاري وغيرها.

وتابع: السوق العقاري أصبح من القطاعات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية بشكل كبير، خاصة وأن هناك شركات تعمل في مجال التسويق والتطوير العقاري، أقيمت برؤوس أموال أجنبية خالصة، موضحًا أن وجود العديد من الشركات المصرية التي جرى إنشائها للعمل في قطاع العقاراتن يعد مؤشرا قويا على أن البيئة المصرية أصبحت أكثر جاذبية للاستثمار في هذا القطاع.

وأضاف أن القطاع العقاري لديه رؤوس أموال كبيرة، وهو ما يمثل السبب في عدم تدهوره بسبب فيروس كورونا، والذي أدى إلى تدهور العديد من القطاعات الاستثمارية الأخرى، مضيفا: الفترة الأخير شهدت إقبالا كبيرا على الوحدات الإدارية خاصة في المدن الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، كما أن الوحدات الفندقية أصبحت من أكثر الوحدات أهمية وجاذبة بشكل كبير للاستثمار، خاصة وأن أعدادها المطروحة منخفضة.