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مطور عقاري سعودي: العاصمة الإدارية ستنجح في جذب استثمارات الخليج

«الحربي»: السوق العقارية بمصر يمتلك مقومات لاستيعاب مشروعات جديدة

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أيمن حمزة
02:29 م | الأحد 20 فبراير 2022
مطور عقاري سعودي يعلن : شراكة جديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة ويؤكد : مصر بتتقدم

مطور عقاري سعودي يعلن : شراكة جديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة ويؤكد : مصر بتتقدم

قال يوسف بن سليمان بن محمد الحربي مطوّر عقاري سعودي، إن المملكة توجهت للاستثمار في القطاع العقاري المصري نظراً لمناخ الاستثمار القوي في مصر، إضافة إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات لزيادة عوامل جذب الاستثمارات المباشرة، وهو ما يؤكّد أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح.

وأوضح «الحربي» خلال تصريحات صحفية اليوم، أنَّه من المستهدف التوسع بمحفظة مشروعات خلال الفترة المقبلة بمدن شرق وغرب القاهرة خاصة العاصمة الإدارية الجديدة، نظراً لما تتمتع به مشروعاتهم من مقومات استثمارية هائلة، إضافة إلى الاهتمام الحكومي بهذه المشروعات وتوفير جميع الآليات لإنجاحها.

«الحربي»: السوق العقارية بمصر تمتلك مقومات أساسية لاستيعاب مزيد من المشروعات

وأكّد «الحربي»، أنَّ السوق العقارية المصرية تمتلك المقومات الأساسية لاستيعاب المزيد من المشروعات العقارية المتميزة والتي يسعى لتطويرها للتواجد بشكل قوي خلال الفترة المقبلة بالأسواق المصرية.

وأشار إلى أنَّه لديه خطة استثمارية تتناسب مع استراتيجيتها في السوق العقارية الفترة المقبلة وتستهدف التوسع بحزمة مشروعات جديدة لاقتناص الفرص الاستثمارية في مدن الجيل الرابع كالعاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة الجديدة والعلمين الجديدة ومدينة الجلالة والعين السخنة وغيرها من المدن الجديدة، نظراً لتميز مواقعها، وتمتعها بخدمات وبنية تحتية متميزة.

«الحربي»: نتوقع نجاح العاصمة الإدارية في جذب مزيد من الاستثمارات الخليجية

وتوقع «الحربي» أنَّ تشهد العاصمة الإدارية الجديدة جذب المزيد من الاستثمارات الخليجية، خلال الفترة المقبلة، وضخ مزيداً من رؤوس الأموال الأجنبية بالإضافة حجم الإنشاءات والمشروعات التى تنفذها الدولة لتعكس جدية الحكومة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي في إنجاح هذا المشروع الضخم.

«الحربي»: المبادرات الرئاسية ساهمت في تجديد دماء الأسواق العقارية

وقال «الحربي» إنَّ السوق العقارية المصرية أصبحت الآن من الأسواق المتصدرة فس المنطقة، نظراً لامتلاكها مزايا تنافسية غير موجودة في باقي الدول العربية والخليج بشكل عام، موضحًا أنَّ المبادرات الرئاسية الأخيرة الخاصة، الخاصة بمشروعات الإسكان جددت الدماء في الأسواق العقارية المصرية، وساهمت في تغير القطاع بشكل إيجابي.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.