رئيس جهاز تنمية «الإدارية»: انتهاء الحي السكني «R5» مع مطلع 2023

قال المهندس محمد سليمان نائب رئيس جهاز تنمية العاصمة الإدارية الجديدة، إنَّ معدلات التنفيذ في الحي السكني الخامس تسير وفقاً للجدول الزمني المحدد، إذ بلغت نسبة الأعمال الخرسانية 100%.

وأضاف «سليمان» لـ«الوطن» أنَّ نسب أعمال التشطيبات الداخلية بلغت 35%، وفيما يخص أعمال الطرق فقد بلغت نسب الإنجاز بها 80%، بينما بلغت نسب التنفيذ في أعمال المرافق والخدمات 10%، مشيرا إلى أنَّه من المتوقع الانتهاء من كل الأعمال في نهاية 2022 وبداية 2023.

الحي السكني الخامس «جاردن سيتي» العاصمة الإدارية

وأوضح «سليمان» أنَّ الحي السكني الخامس هو أحد مشاريع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، إذ يُقام الحي على مساحة 885 فدان، مقسم إلى 9 مناطق ، 8 منهم عبارة عن عمارات سكنية فاخرة بإجمالي عدد وحدات 21494 و حدة سكنية، تتميز بالطابع المعماري الفريد والذي يشبه حي «جاردن سيتي» بمنطقة وسط القاهرة، كما يضم الحي 500 محل تجاري لخدمة المواطنين، بالاضافة الي منطقة فيلات مكونة من 459 وحدة متفاوتة المساحات تبدأ من 255 متر إلى 1800 متر2.

استخدام أفضل المواد في أعمال البناء والتشطيبات

وأشار «سليمان»، إلى أنَّه جرى استخدام أفضل الخامات والمواد في أعمال البناء وأعمال التشطيبات ليس في الحي السكني الخامس فقط ولكن في جميع أحياء العاصمة الإدارية الجديدة، ولكن يختلف الحي السكني الخامس عن غيره من الأحياء السكني في شكل العمارات ومساحات الوحدات السكنية حيث يشبه طراز العمارات المتواجدة في حي «جاردن سيتي» بالقاهرة ومن هنا جاء اسم «جاردن سيتي العاصمة».

المدينة الأحدث في مصر

تعتبر العاصمة الإدارية من أحدث المدن الجاري إنشائها في مصر، إذ تنتمي العاصمة الإدارية الجديدة إلى مدن الجيل الرابع، وتعتمد علي أحدث أساليب التكنولوجيا في الإدارة والتحكم لإدارة وتشغيل مرافق المدينة، كما روعي خلال تصميم العاصمة الإدارية الجديدة التخصيص، إذ أن هناك مناطق مخصصة للسكن ومناطق ثانية مخصصة للأعمال وثالثة للترفيه.