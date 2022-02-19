مدير مشروع مونوريل العاصمة: يستوعب 45 ألف راكب في الساعة بكل اتجاه

قالت المهندسة سالي الطحال، مديرة مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، إن وزارة النقل تواصل أعمال تنفيذ مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، والذي يبلغ طوله حوالي 56.5 كيلومتر، ويتكون من 22 محطة، ويمر بـ3 مناطق حيوية، حيث أنه يبدأ من شارع يوسف عباس بمحطة «الاستاد»، وصولا إلى قطاع القاهرة الجديدة ثم إلى قطاع العاصمة الإدارية الجديدة.

المونوريل يمثل ثورة للنقل الداخلي

وأضافت «الطحال»، خلال حوارها عبر قناة «إكسترا نيوز»، اليوم السبت، أن مشروع مونوريل العاصمة الإدارية يمثل ثورة في قطاع النقل الداخلي في مصر، وهو المشروع الذي تسابق مصر الزمن من خلاله، بنسب إنجاز قياسية، إذ أنه تم الانتهاء من مرحلة الأعمدة وصب الخوازيق بقطاع العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضحت مديرة مشروع المونوريل بالعاصمة الإدارية، أن هناك تعليمات للشركات القائمة على المشروع بأن تعمل بنفس الكفاءة والسرعة في 3 قطاعات وتكثيف الموارد للانتهاء في الموعد المحدد، لافتة إلى أن المشروع الجديد يهدف إلى تعظيم منظومة النقل الجماعي في مصر، خاصة في المدن الجديدة، حيث يبلغ استيعابه 45 ألف راكب في الساعة بكل اتجاه، وسيشعر الراكب بالسرعة والأمان.

مميزات المونوريل

وأشارت إلى أن مشروع المونوريل له بعض المواصفات الفنية التي من الواجب تناسبها وتلائمها مع الأكواد الهندسية ومراعاة معاييرالجودة الهندسية والعالمية، وتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة داخل المشروع، مؤكدة للمواطنين أن مشروع المونوريل سيساهم في تخفيف أعباء النقل حيث يتسم بالسرعة والأمان كما أنه صديق للبيئة، ويوفر استهلاك الوقود، ويخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية.

محطات مونوريل العاصمة الإدارية

وتشمل محطات المونوريل في العاصمة الإدارية الجديدة «الاستاد – هشام بركات – نوري خطاب – الحي السابع – المنطقة الحرة – المشير طنطاوي – كايرو فيستيفال – الشويفات – المستشفى الجوي – حي النرجس – محمد نجيب – الجامعة الأمريكية – إعمار – ميدان النافورة – البروة – الدائري الأوسطي – محمد بن زايد – الدائري الإقليمي – فندق الماسة – حي الوزارات – العاصمة الإدارية».