مصرع وإصابة 15 شخصا في تصادم أتوبيس و«تريلا» على طريق الإسكندرية الصحراوي

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 12 آخرون، صباح اليوم الاثنين، إثر حادث تصادم بين أتوبيس خاص وسيارة نقل ثقيل بطريق «الإسكندرية - القاهرة» الصحراوي، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى العامرية العام لتلقي العلاج اللازم ومحاولة إنقاذ من هم في حالة خطرة.

تفاصيل حادث تصادم «تريلا» وأتوبيس في الإسكندرية

بدأت الواقعة حين تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بالكيلو 45 بطريق الإسكندرية الصحراوي، اتجاه القاهرة، ووجود مصابين ووفيات، فانتقل ضباط قسم شرطة العامرية ثان والمرور رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص تصادم أتوبيس تابع لشركة «البوادي» ببرج العرب بسيارة نقل ثقيل «تريلا» بالطريق المشار إليه.

نقل المصابين إلى مستشفى العامرية العام

أسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص من عمال وموظفي الشركة المشار إليها وإصابة 12 آخرين، جرى نقلهم إلى مستشفى العامرية العام، لتلقي العلاج اللازم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية ثان، وباشرت النيابة العامة التحقيق.