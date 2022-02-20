إصابة خمسيني بـ7 طعنات إثر إنقاذ طفله من القتل بيد جاره في الإسكندرية

لقي رجل خمسيني 7 طعنات في جسده إثر إنقاذ طفله من يد جاره الذي رغب في قتله، بعدما طلب الجار مساعدة الطفل في شيء قبل أن تتعالى أصوات الأخير بالاستغاثة بوالده الذي هرع إلى شقة جاره ووجده ممسكا بأسلحة بيضاء راغبا في قتل الطفل.

تفاصيل واقعة تعدي شخص على جاره

وتلقى اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزه ثالث، يفيد بتعدي رجل على جاره بطعنات في منطقة عزبة فرعون الجديدة، إثر محاولة الأخير إنقاذ نجله الذي احتجزه جاره لديه.

وبحسب أقوال المجني عليه في التحقيقات، فإن جاره طلب من نجله الصعود إليه من أجل شراء شيء له، وعندما تأخر الطفل لدى جاره، نادى عليه والده فأجاب جاره أنه سيعود إليه إلا أن الوقت تأخر قرابة ربع ساعة ثم قال له جاره: «عايز ابنك يا مجدي تعالى»، فظن الأب ان الموضوع عبارة عن مزاح ولم يتوقع أي شر منه، وبعدها بدقائق مباشرة صرخ الطفل فجأة بأعلى صوته يستغيث بوالده من الشرفة: «الحقني يا بابا، عمو عايز يقتلني وماسك سكينة».

وعلى الفور، هرع الأب إلى منزل جاره المواجه إليه، وكسر باب الشقة، فوجد الجانى يمسك بيده مطواة وباليد الأخرى سكين كبير قبل أن ينقذ الأب ابنه الصغير، إلا أنه أصيب بعدة طعنات إثر ذلك.

القبض على الجار بتهمة الشروع في قتل

ووفقاً لتحقيقات رجال المباحث، تبين أن «م.ع» احتجز نجل جاره الذي يبلغ 17 سنة، فى مسكنه بدون وجه حق وترويعه، واستغاث الابن الصغير بوالده بعد أن فر منه إلى البلكونة الخاصة بشقة ذلك الجار، ما تبعه سماع الأب استغاثه إبنه فهب فورا لإنقاذه إلا أنه تلقى 7 طعنات في انحاء مختلفة من جسده.

ونُقل الأب إلى المستشفى بعدما تلقى 7 طعنات، منها 2 في الرقبة، ومثلهما في الصدر، وأيضا في اليد، وواحدة في الكتف، وجميعها في الجانب الأيسر من الجسم، فيما ضُبط الجار وحرر محضر بالواقعة.