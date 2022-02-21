ورش عمل لرفع كفاءة مهندسي قطاع المشروعات بـ«صرف الإسكندرية»

نظمت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بشركة صرف صحي الإسكندرية، ورش عمل بالتعاون مع قطاع المشروعات لرفع كفاءة المهندسين بالقطاع، والتسهيل على المهندسين في تسجيل بيانات المشروعات وتطور العمل بها، وبناء القدرات والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لإدارة الموارد ومتابعة الأعمال.

تفاصيل تدريب مهندسي الصرف الصحي في الإسكندرية

وتناولت ورشة العمل دورة مبسطة لتوضيح برنامج «MS Project» بواسطة مهندسة نيرة عبد الحليم وبرنامج لإدارة المشروعات الصغري بواسطة المهندسة مروة محمود، لتوثيق جميع المشروعات الجارية وتطورها وخطوات المشروع تفصيلية وتكاليفها والقائمين بالعمل عليها من مقاولين ومهندسين.

ربط الخط الساخن والتخطيط بقطاع المشروعات

وأكد اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة صرف صحي الإسكندرية على أهمية التدريب التقني لرفع قدرات العاملين بالشركة والاستثمار في العنصر البشري لضمان استدامة الخدمات المقدمة للمواطنين ولإدارة الأصول.

وأشار «نافع» إلى أن العمل يجري حاليا لتطوير الأعمال بقطاع المشروعات والعمل على ربط الخط الساخن والتخطيط بقطاع المشروعات، لبحث جدوى المشروعات التي تم تنفيذها ومدى تكرار بلاغات المواطنين والوقوف على أسبابها.