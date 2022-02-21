سارة عبدالرحمن تشارك بفيلمين في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

تشارك الفنانة سارة عبدالرحمن في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته السادسة التي تقام في الفترة من 23 وحتى 28 فبراير الجاري، بالفيلم الوثائقي «Deliverance: A Women’s Revolt»، والفيلم القصير «1+1».

فيلم Deliverance: A Women’s Revolt

وكان الفيلم الوثائقي Deliverance: A Women’s Revolt قد حصل على جائزة أفضل فيلم وثائقي قصير ضمن منافساته في مهرجان طوكيو السينمائي الدولي للأفلام القصيرة.

آخر أعمال سارة عبدالرحمن

وشاركت سارة عبدالرحمن مؤخرًا في حكاية «تقلها دهب» من مسلسل إلا أنا الجزء الثاني، والتي حققت نجاحا كبيرا وقت عرضها، حيث جسدت الحكاية حياة 3 من بطلات الألعاب الأوليمبية، وقامت سارة بأداء شخصية «هداية ملاك» لاعبة التايكوندو التي حصلت على برونزية أولمبيات ريو دي جانيو 2016، وطوكيو 2020.

أبطال حكاية «تقلها دهب»

ويشارك في بطولة حكاية «تقلها دهب» بجانب سارة عبد الرحمن كل من: هند عبد الحليم، هلا السعيد، فيدرا، منال سلامة، وياسر علي ماهر وشريف حلمي وماجد أباظة وسمير بدير، والعمل من تأليف حسن كمال، وإخراج أحمد يسري.

كما شارت الفترة الماضية في مسلسل «بيمبو» الذي عرض على منصة شاهد الإلكترونية، وهو من بطولة أحمد مالك، ومغني الراب ويجز، وهدى المفتي، وسليمان عيد، ملك الحسيني، وعدد من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف محمد أديب، سيناريو وحوار خالد خلة، ومنة فوزي، وريم الدسوقي وعبدالعزيز النجار، وإخراج عمرو سلامة وعمر رشدي.

وكان بداية ظهورها من خلال مشاركتها في فيلم «1000 مبروك» للنجم أحمد حلمي، لتتوالى بعدها مشاركاتها الفنية خاصة الدرامية منها إذ شاركت في عدد من الأعمال أبرزها: تحت السيطرة، ونوس، لا تطفئ الشمس، سابع جار، فيلم سوّاح، ليه لأ 2، مسلسل بيمبو.