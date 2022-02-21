وظائف جديدة بجامعة 6 أكتوبر: 41 تخصصا والتعيين مباشر وبنظام الإعارة

أعلنت جامعة 6 أكتوبر، عن حاجتها لشغل عدة وظائف في جميع الكليات التابعة لها، وذلك نظرا للتوسعات الجديدة التي أجرتها مؤخرا، وإنشاء أقسام وتخصصات جديدة استعدادًا لبدء الدراسات العليا.

وظائف جديدة بجامعة 6 أكتوبر

وأعلنت جامعة 6 أكتوبر جاحتها إلى وظائف سيكون التعيين فيها مباشرة أو بنظام الإعارة من جامعات أخرى.

- أستاذ.

- أستاذ مساعد.

- مدرس.

كليات جامعة 6 أكتوبر

- الطب والجراحة في أقسام «الرمد، والعظام، والأنف والأذن».

- نظم معلومات وعلوم حاسب، في أقسام «علوم أساسية، وعلوم حاسب، ونظم معلومات، وذكاء اصطناعي، أمن شبكات».

- كلية طب الأسنان في أقسام «تركيبات ثابتة، وتركيبات متحركة، وأسنان الأطفال، وتقويم، والفم وعلاج اللثة، وخواص المواد والفيزياء الحيوية».

- كلية التربية في أقسام «اللغة الإنجليزية، واللغة العربية، والصحة النفسية، ومناهج وطرق تدريس، ورياض أطفال وتربية حركية».

- كلية اللغات والترجمة، «اللغة الإنجليزية، والفرنسية، والألمانية، والصينية، والإسبانية».

- كلية السياحة والفنادق، قسم الإرشاد السياحي.

- كلية الاقتصاد والإدارة، أقسام «الاقتصاد، وإدارة الأعمال، ورياضة وإحصاء».

- كلية الإعلام وفنون الاتصال، بأقسام «العلاقات العامة، والإذاعة والتليفزيون، والصحافة».

- كلية العلاج الطبيعي، بأقسام «العلوم الأساسية، والميكانيكا الحيوية، والأطفال، والأعصاب».

- كلية الصيدلة، فى قسم"الصيدلية الأكلينيكية- علوم الدواء".

- كلية الهندسة بأقسام «الهندسة المعمارية، والكهربائية، الميكاترونيات، والتشيد والبناء».

- كلية الفنون التطبيقية بقسم التصميم الداخلي.

الشروط المطلوبة

كما أعلنت جامعة 6 أكتوبر عن الشروط المطلوبة للتخصصات في الوظائف المعلن عنها.

- أن يكون المتقدم حاصلًا على الدرجة العلمية في تخصصه من أحد الجامعات المصرية أو ما يعادلها.

طرق التقديم للوظائف المعلنة

- التقديم من خلال البريد الإلكتروني على jobs@o6u.edu.eg>.

- إرسال السيرة الذاتية بصيغة Pdf، ووضع الرقم القومي عنوانًا للبريد على البريد الإلكتروني.

- يجب على المتقدمين، ملء نموذج التوظيف على الرابط الإلكتروني www.bit.ly\3a1s5jM.