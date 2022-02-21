وظائف جديدة بجامعة 6 أكتوبر: 41 تخصصا والتعيين مباشر وبنظام الإعارة
كتب:
انتصار الغيطانى
02:54 م | الإثنين 21 فبراير 2022
وظائف جديدة بجامعة 6 اكتوبر
أعلنت جامعة 6 أكتوبر، عن حاجتها لشغل عدة وظائف في جميع الكليات التابعة لها، وذلك نظرا للتوسعات الجديدة التي أجرتها مؤخرا، وإنشاء أقسام وتخصصات جديدة استعدادًا لبدء الدراسات العليا.
وظائف جديدة بجامعة 6 أكتوبر
وأعلنت جامعة 6 أكتوبر جاحتها إلى وظائف سيكون التعيين فيها مباشرة أو بنظام الإعارة من جامعات أخرى.
- أستاذ.
- أستاذ مساعد.
- مدرس.
كليات جامعة 6 أكتوبر
- الطب والجراحة في أقسام «الرمد، والعظام، والأنف والأذن».
- نظم معلومات وعلوم حاسب، في أقسام «علوم أساسية، وعلوم حاسب، ونظم معلومات، وذكاء اصطناعي، أمن شبكات».
- كلية طب الأسنان في أقسام «تركيبات ثابتة، وتركيبات متحركة، وأسنان الأطفال، وتقويم، والفم وعلاج اللثة، وخواص المواد والفيزياء الحيوية».
- كلية التربية في أقسام «اللغة الإنجليزية، واللغة العربية، والصحة النفسية، ومناهج وطرق تدريس، ورياض أطفال وتربية حركية».
- كلية اللغات والترجمة، «اللغة الإنجليزية، والفرنسية، والألمانية، والصينية، والإسبانية».
- كلية السياحة والفنادق، قسم الإرشاد السياحي.
- كلية الاقتصاد والإدارة، أقسام «الاقتصاد، وإدارة الأعمال، ورياضة وإحصاء».
- كلية الإعلام وفنون الاتصال، بأقسام «العلاقات العامة، والإذاعة والتليفزيون، والصحافة».
- كلية العلاج الطبيعي، بأقسام «العلوم الأساسية، والميكانيكا الحيوية، والأطفال، والأعصاب».
- كلية الصيدلة، فى قسم"الصيدلية الأكلينيكية- علوم الدواء".
- كلية الهندسة بأقسام «الهندسة المعمارية، والكهربائية، الميكاترونيات، والتشيد والبناء».
- كلية الفنون التطبيقية بقسم التصميم الداخلي.
الشروط المطلوبة
كما أعلنت جامعة 6 أكتوبر عن الشروط المطلوبة للتخصصات في الوظائف المعلن عنها.
- أن يكون المتقدم حاصلًا على الدرجة العلمية في تخصصه من أحد الجامعات المصرية أو ما يعادلها.
طرق التقديم للوظائف المعلنة
- التقديم من خلال البريد الإلكتروني على jobs@o6u.edu.eg>.
- إرسال السيرة الذاتية بصيغة Pdf، ووضع الرقم القومي عنوانًا للبريد على البريد الإلكتروني.
- يجب على المتقدمين، ملء نموذج التوظيف على الرابط الإلكتروني www.bit.ly\3a1s5jM.