فيلم هنا الزاهد وتامر حسني يتصدر التريند.. والجمهور: مستنيين «بحبك»

تصدر فيلم هنا الزاهد وتامر حسني الجديد «بحبك» التريند على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بعد الكشف عن الصور الأولى لكواليس تصوير العمل، التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

قصة فيلم هنا الزاهد وتامر حسني

نشر تامر حسني عددا من الصور التي تجمعه بهنا الزاهد في أول تعاون سينمائي بينهما، وعلق: «دي صور من أول يومين تصوير لفيلمنا الجديد (بحبك)، وفي دراما الفيلم هنبحث طول الوقت عن مدى صدق كلمة بحبِك من الرجل للأنثى وبحبَك من الأنثى للرجل في أحداث فعلا محيرة جدا».

وبالنسبة لقصة الفيلم أوضح «حسني»: «الفيلم أكيد فيه ضحك بس في إطار رومانسي بحت مش موجود بقاله كتير، اتشرفت بمشاركة نجمة اليوم والمستقبل الجميلة هنا الزاهد، ومبسوط إني أول من اكتشفها في بداية حياتها وفي الفيلم دا بكتشفها تاني وبقدمها بشكل جديد عليها وعليكم».

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وعلقت «الزاهد»، على المنشور قائلة: «أنا اللي مبسوطة جدا والله، شكرا على كل تفصيلة بتقولهالي وعلى تعبك ومجهودك كمخرج وممثل في نفس الوقت، وإن شاء الله ربنا يكرمنا ويرزقنا يا رب».

الجمهور يتفاعل

تفاعل الجمهور بشكل كبير مع تلك الصور حيث علق أحد المتابعين: «مستنيين» وكتب آخر و«كالعادة نجاح إن شاء الله»، بينما علق متابع عن اختيار هنا الزاهد في البطولة النسائية، قائلا: «اختيار هنا حلو جدا بجد».

يذكر أن فيلم «بحبك» هو التعاون الثاني بين تامر حسني وهنا الزاهد، إذ شاركته في مسلسل «فرق توقيت» مع الفنانة نيكول سابا عام 2014.