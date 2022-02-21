إحالة 47 موظفاً وعاملاً للتحقيق خلال حملة رقابية في البحيرة

نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة حملات تفتيشية مكثفة على المنشآت الحكومية والوحدات الصحية، خلال الساعات الماضية، بالتنسيق مع الرقابة والمتابعة بديوان عام المحافظة.

أسفرت الحملات عن إحالة 45 من العاملين بالمنشآت الحكومية والإدارات الزاراعية والبيطرية، في نطاق مركز الدلنجات، إلى التحقيق أمام الشؤون القانونية، لتغيبهم وتركهم العمل بدون سند قانوني، كما تم إحالة 2 من العاملين بمدرسة «الربدان»، بدائرة مركز شبراخيت، للتحقيق لنفس الأسباب، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.

محافظ البحيرة يوجه بمتابعة الانضباط الإداري

ومن جانبه، شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على ضرورة متابعة مدى الإنضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة.

كما وجه بضرورة متابعة التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.

وشدد محافظ البحيرة على استمرار الحملات اليومية على المقاهي والكافيهات والمحال التجارية، لمراجعة التراخيص، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.

تكثيف حملات رفع الإشغالات للحفاظ على حرم الطريق

وأكد المحافظ على تكثيف حملات رفع الإشغالات للحفاظ على حرم الطريق، وتيسير الحركة المرورية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأسفرت الحملات، التي شهدتها محافظة البحيرة خلال الساعات الماضية، عن إزالة 173 حالة إشغال طريق بالمخالفة للقانون، في مركز ومدينة دمنهور، بشوارع (الكوبري العلوي، وعبد السلام الشاذلي، والكورنيش، وعرابي، والروضة، والجمهورية)، كما تم تحرير 17محضراً متنوعاً ومصادرة 10 «شيش».

كما أسفرت الحملات عن إزالة 414 حالة إشغال طريق في نطاق مركز كفر الدوار، تنوعت ما بين ثابتة ومتحركة، بنطاق شوارع (المحكمة، وداير الميزانة، واللقاء بالحدائق، والتمليك، ودولي سيدي شحاتة).