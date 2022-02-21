بدء جلسة إعادة إجراءات محاكمة حنين حسام فتاة التيك توك

بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، قبل قليل، جلسة إعادة إجراءات محاكمة حنين حسام، الشهيرة إعلاميا بـ«فتاة التيك توك»، بعد صدور حكم غيابي في وقت سابق، ضدها بالسجن المشدد 10 سنوات، على خلفية اتهامها بالاتجار في البشر.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر مجدي شكري وهاني شحاتة.

حنين حسام فتاة التيك توك

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في وقت سابق، بالسجن غيابيا لمدة 10 سنوات، على فتاة التيك توك، وبعدها اختبأت داخل إحدى الشقق في بنها بالقليوبية.

ونسقت أجهزة الأمن بالقاهرة مع مباحث تنفيذ الاحكام بمديرية أمن القليوبية، للتمكن من ضبط حنين حسام عقب هروبها إثر صدور الحكم عليها بالسجن لمدة 10 سنوات، وبالفعل جرى ضبطها ي إحدى الشقق السكنية بمدينة بنها.

مودة الأدهم

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه حنين حسام لإعادة محاكمتها، اقتادتها قوات الأمن وسط حراسة أمنية مشددة إلى سجن النساء في القناطر الخيرية، حيث جرى إيداعها بصحبة مودة الأدهم، المتهمة في القضية ذاتها، وصادر ضدها حكما بالسجن لمدة 6 سنوات، لكن حكم مودة الأدهم كان حضوريا، بينما صدر الحكم ضد حنين حسام غيابيا.

وفي وقت سابق، قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم التجمع الخامس، بالسجن المشدد غيابيًا على فتاة التيك توك حنين حسام لمدة 10 سنوات، على خلفية اتهامها بالاتجار في البشر، لاستغلال الفتيات صغار السن، وتحريضهن على الفسق مقابل الحصول على مبالغ مالية كبيرة.