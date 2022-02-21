مصر تنافس على جائزة أفضل جناح في «إكسبو دبي 2020»

ينافس الجناح المصري على جائزة أفضل جناح في «إكسبو دبي 2020» الذي تنظمه مجلة Exhibitor للمعارض والفعاليات الدولية لمعرفة أفضل الأجنحة المشاركة في المعرض.

وتستمر عملية التصويت على أفضل جناح في «إكسبو دبي 2020» حتى يوم 15 مارس المقبل، بمشاركة 40 دولة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للمعرض.

اقرأ أيضا متحدث «إكسبو دبي 2020»: نقدم 100 فعالية يوميا.. واستقبلنا 181 جنسية

500 ألف زائر للجناح المصري في إكسبو دبي

كانت أعلنت وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة نيفين جامع، في بيان صحفي، أن الجناح المصرى المشارك بفعاليات إكسبو 2020 لا يزال فى صدارة الأجنحة التي تستقبل الزوار الوافدين طوال أيام الأسبوع، إذ استقبل الجناح منذ افتتاح المعرض أكثر من 500 ألف زائر من مختلف الجنسيات وبشكل متزايد.

وأشارت «جامع»، إلى أن الجناح شهد إقبالا تاريخيا نهاية الأسبوع الماضي، ما يؤكد مدى الاهتمام الكبير والشغف من قبل زوار إكسبو بالجناح المصري.