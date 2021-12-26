كبير الأثريين: المومياوات وطريق الكباش سبب تفوق الجناح المصري بـ«إكسبو 2020»

تخطى الجناح المصري المشارك في فعاليات معرض «إكسبو 2020» المقام بدولة الإمارات، حاجز النصف مليون زائر، منذ افتتاحه مطلع شهر أكتوبر الماضي حتى الآن، حسبما ذكرت نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، مُشيرةً إلى أنه من أكثر الأجنحة جذبًا للزائرين.

أسباب تفوق الجناح المصري بإكسبو 2020

وبشأن هذا الأمر، قال الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، إن أسباب تفوق الجناح المصري بمعرض «إكسبو 2020» أن هناك أصل القطع الأثرية، كأصل تابوت الكاهن بسماتيك وكرسي توت عنخ آمون والماسك الخاص به، وأيضًا تصميم شكل الجناح وديكوراته، فهو على الطراز الفرعوني القديم.

وأضاف كبير الأثريين لـ«الوطن»، أن الزائرين يظهر عليهم الانبهار بالحضارة المصرية القديمة، لوجود شاشات عرض كبيرة يعرض من خلالها افتتاح طريق الكباش واستقبال الممياوات، معلقًا: «تصميم المعرض من الداخل والخارج سبب قوي لزيادة عدد الزوار، والجناح المصري خلال المرحلة التمهيدية قبل افتتاح معرض إكسبو 2020، زاره أكثر من 10 ألاف سائح».

وقال إن الحضارة المصرية القديمة تختلف عن غيرها من الحضارات على عكس الحضارة الرومانية أو اليونانية، لأنهما أكثر من دولة على عكس الحضارة الفرعونية، مشيرًا إلى أهمية حفلي المومياوات والكباش، مؤكدًا أنهم كانوا سببًا في رغبة جموع العالم لرؤية الحضارة المصرية القديمة، وأيضا اختيار الجناح المصري بجوار جناح الدولة المنظمة «الإمارات» ساهم بشكل كبير في زيادة عدد الزائرين.

فخر المنصوري يرفع علم مصر في الفضاء

من جانبه قال الوزير أشرف حمدي، المفوض العام للمشاركة المصرية «بإكسبو 2020»، إن الجناح المصري استقبل خلال شهر ديسمبر العديد من الزيارات الرسمية والجولات لشخصيات مؤثرة من مختلف الدول، أبرزها زيارة ملك السويد، التي كانت أول زيارة ملكية منذ الافتتاح.

وأشار «حمدي»، خلال تصريحات صحفية، إلى أن الجناح استقبل منذ أيام، هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي، الذي سلّم العلم المصري المصاحب له في مهمته التاريخية إلى محطة الفضاء الدولية، ليسجل إنجازًا عربيًا غير مسبوق، باعتباره أول رائد فضاء عربي يصل إلى المحطة، وأعرب «المنصوري» عن فخره بحمل علم بلده من بينهم مصر خلال رحلته للفضاء، وعدد من البلاد.