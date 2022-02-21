العثور على جثة الضحية الرابعة من غرقى مركب أبو قير في الإسكندرية

عثرت فرق الإنقاذ النهري، بمعاونة فريق «غواصين الخير»، اليوم الإثنين، على رابع الضحايا المفقودين في حادث غرق مركب أبوقير قبل11 يومًا، وتبين أنه يدعى «إسماعيل حسن»، بعد أيام من انتشال جثمانين من جثامين الضحايا الأربعة خلال اليومين الأول والثاني من الحادث، فيما عثرت فرق الإنقاذ النهري على جثة الثالث، أمس، بعد مرور 10 أيام على الحادث.

تفاصيل حادث مركب أبو قير

وكانت فرق الإنقاذ النهري وفرقة «غواصين الخير»، تمكنوا من انتشال جثمانين في الحادث وهما «محمد علي حماد وشقيقه أحمد على حماد»، بعد أن جرفهم التيار إلى المعدية بنطاق محافظة البحيرة وتم إيداع جثة «محمد»، بمستشفى ادكو العام، قبل أن يتم تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بأبوقير.

كما تم إيداع جثة شقيقه «أحمد»، بمشرحة كوم الدكة، بوسط المحافظة، وتم تشييع جنازته ودفنه بمقابر الأسرة، بمنطقة أبو قير أقصى شرق الإسكندرية، عقب الانتهاء من تصاريح الدفن حيث تم تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة.

ضحايا مركب الصيد في الإسكندرية

جدير بالذكر أنّ مركب صيد تعرضت للانقلاب في عرض البحر وكان على متنها 4 صيادين من أسرة واحدة وتم استخراج جثماني شقيقين واستخراج جثمان نجل شقيقتهم ويدعى عبدالله إسماعيل 14 عامًا، و أخر الضحايا ويدعى إسماعيل حسن.

وأكد إيهاب المالحي، قائد فريق «غواصين الخير»، المتطوعين، أنّ مركب صيد غرقت مساء الخميس قبل الماضي، بعد انقلابها في البحر بسبب الرياح وارتفاع الأمواج.