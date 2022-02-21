«التعليم» تعلن ضوابط صرف حافز معلمي الصف الرابع الابتدائي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الضوابط الخاصة بصرف حافز معلمي الصف الرابع الابتدائي طبقا للمواد الدراسية والمناهج المقررة بالقرار الوزاري رقم 133 لسنة 2021، بعد اعتمادها من الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني.

ضوابط حافز معلمي الصف الرابع الابتدائي

وحددت وزارة التربية والتعليم، ضوابط حافز معلمي الصف الرابع الإبتدائي طبقا للمواد الأساسية والمناهج وهي كالتالي:-

- يصرف هذا الحافز لكل من يقوم بالتدريس الفعلى بالصف الرابع الابتدائي، سواء كان أصليا أو منتدبا (كلي- جزئي) أو مكلف أو مأمورية، وذلك للمواد الأساسية أو مـواد الأنشطة الواردة بالقرار الوزاري رقم 133 لسنة 2021.

- يصرف الحافز طبقا للكتاب رقم (30) الصادر في 2021/8/30 عن قطاع الأمانة العامة بأن يكون الصرف من بداية العام المالی 2021/2022.

- يحسب الحافز طبقـا لـعـدد الحصـص الفعلية التي تؤدى داخـل فصول الصف الرابع الابتدائي من أساسي النصاب الفعلـي لـكـل مـعلـم طبـقـا لما ورد بالقانون (155) لسنة 2007 ولائحته التنفيذية وتعديلاته كالآتي: عدد الحصص الفعلية على النصاب القانوني في قيمة الحافز.

- يصرف الحافز خلال الإجازات الصيفية وفترة انعقاد الامتحانات، طبقا لآخـر صـرفية في أيام الدراسة.

صرف الحافز للفئات التالية من المعلمين

وبالنسبة الفئات التي يتم صرف لها حـافز معلمي وموجهي الصف الرابع الابتدائي كالتالي:-

- معلمي مدارس الصم وضعاف السمع والمكفوفين وضعاف البصر.

- المخاطبين بقرار وزير الصحة رقم (259) لسنة 1985 شرط تقديم المستندات الدالة.

- يصرف للمكلفين بالعمل بالمدارس اليابانية وطبقا للكتاب الصادر عن نائب الوزير الوزير لشئون المعلمين المؤرخ في 23/8/2021.

موجهي المواد (موجه المادة الموجه الأول بالإدارة- الموجه العام بالمديرية)

- يتم صرف الحوافز الثلاث المذكورة سواء (أصلي - منتدب - مكلف).

- يصرف الحافز لموجه المادة بنسبة عدد الزيارات التي يؤديها خلال الشهر إلى عدد الزيارات المتوقع قيامه بها شهريا والمعتمدة من الموجه الأول بالإدارة .

وبالنسبة للموجه الأول بالادارة التعليمية، يشترط تنفيذ الخطة المعتمدة من الموجه العام شهريا وبما يتناسب مع طبيعة عمله في النظام التعليمي الجديد، ويقوم مدير المديرية أو من يفوضه بتحديد نسبة صرف الحافز بناء على تقارير الموجه العام.

وبالنسبة للموجه العام بالمديرية: يلتزم بمتابعة أعمال الموجهين الأوائل في الإدارات التعليمية بتنفيذ الخطة الموضوعة للنظام التعليمي الجديد للمدارس، على أن يقوم مديرو المديرية أو من يفوضونهم بتحديد صرف نسبة الحافز لموجهي الإعاقة بكافة أشكالها المتابعين لمنظومة التعليم الجديدة، ويصرف الحافز خلال الإجازات الصيفية وفترة انعقاد الامتحانات، طبقا لآخر صرفية في أيام الدراسة.