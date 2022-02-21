تطوير التعليم التجاري لتخريج «رجال بيزنس» على قائمة اجتماع «التعليم» اليوم

قال مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ أول اجتماع للمجلس الاستشاري لتطوير التعليم الفني، يعقد اليوم الإثنين، ويناقش ما تم تحقيقه من إنجازات في مجال تطوير التعليم الفني، والمرتكزات الأساسية لعملية التطوير، والاستماع لرؤية الأطراف المشاركة في الاجتماع حولها، وإمكانية تعديلها أو الإضافة عليها.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّ الاجتماع سيتناول أيضا عرض وزارة التعليم التحديات المتبقية التي قد تستدعي مراجعة دورية للاستراتيجية الحالية، لمرتكزات ومحاور أخرى للتطوير، بحيث يتم الاستقرار على صيغة يتوافق حولها جميع الأطراف لتنفيذها حرفيا.

تطوير التعليم التجاري وتمكين المرأة

وتابع المصدر، أنّ تطوير التعليم التجاري سيكون أحد أهم التحديات التي ستعرضها الوزارة على المجلس، فإصلاح هذه النوعية من التعليم الفني سيكون له آثار إيجابية على تمكين المرأة بحيث تكون فاعلة في التنمية الاقتصادية، لأن نسبة الإناث في التعليم التجاري تتراوح بين 60 إلى 70% من إجمالي عدد الطلاب، على أن يتم تطوير التعليم التجاري ليكون أقرب إلى مؤسسات تخرّج رجال بيزنس واقتصاد وريادة أعمال.

إعادة النظر في نظام العمال وتطوير نظام الخمس سنوات

وأوضح أنّ وزارة التربية والتعليم، ستطرح على المجلس إعادة النظر مرة أخرى في نظام العمال بالمدارس الفنية، لطرح حلول مبتكرة لتطويره من كل الجوانب، إضافة لطرح تطوير نظام التعليم الفني الخمس سنوات والاستماع لرؤية المشاركين في المجلس حول هذا النظام التعليمي.

يعقد اليوم الإثنين الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري لتطوير التعليم الفني في مصر، برئاسة الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبمشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إضافة إلى شركاء التنمية الدوليين وممثلي القطاع الخاص.