انتهاء تدريب جميع معلمي رابعة ابتدائي على مناهج الترم الثاني

انتهت وزارة التعليم، مساء اليوم الخميس، من تدريب جميع معلمي الصف الرابع، وحققت المستهدف كاملا من تدريب المعلمين على المناهج الجديدة، إذ جرى تدريب نحو 300 ألف معلم على مستوى الجمهورية خلال إجازة نصف العام.

وأرسل الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، خطاب شكر لمديري التدريب على مستوى الجمهورية، واصفا ما فعلوه بأنه نجاح باهر، حيث تم إنجاز التدريب في وقت قياسي، وبجميع المواد والمناهج والمقررات الجديدة، بشكل يناسب فلسفة ومحتوى هذه المقررات الدراسية.

اعتماد الحقائب التدريبية من الأكاديمية المهنية للمعلمين

وتم اعتماد الحقائب التدريبية من الأكاديمية المهنية للمعلمين، وتولى الموجهون الأوائل بالتعاون مع أقسام التدريب ووحدات التدريب لتنفيذ هذا التدريب على مستوى جميع الإدارات التعليمية، كما تولت الأكاديمية المهنية بفروعها متابعة التنفيذ؛ لضمان جودة التدريب قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني بعد غد السبت.

مديريات التعليم تعلن الاستعداد للفصل الدراسي الثاني

وفي سياق منفصل، أعلنت مديريات التربية والتعليم تفاصيل الاستعدادات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني، مؤكدة أنه تم التنبيه على جميع المدارس بضرورة الاهتمام بعمليات النظافة بالدورات والطرقات والفصول وجاهزية المعامل والتأكد على الإشراف من قيام اللجنة المكلفة بتمشيط المدرسة قبل بدء الطابور ويتم توزيع الاحتياطي في الحصة الأولى في طابور المدرسة.

وشددت المديريات في بيان لها على ضرورة مراعاة أن يكون الاحتياطي من ذات المادة أو من مواد دراسية ومن معلمي الأنشطة، في حال إذا كان المتغيب من معلمي الأنشطة ومراعاة عدم قيام المعلم بالتدريس لأكثر من فترة بالفصل عند توزيع الاحتياطي، ويتابع المشرف خروج الطلاب من الفصول أثناء الحصة وأسباب الخروج وتذليل المشكلات والتأكد من أن خروج الطالب من الأصل بمعرفة مدرس الحصة.