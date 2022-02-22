درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 22-2-2022 في مصر

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، ارتفاع درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، على معظم مدن ومحافظات الجمهورية، بمعدل 2-4 درجات خلال ساعات النهار، وتسجل العظمى في القاهرة 22 درجة مئوية، في حين أنها تتراوح ما بين 27 -28 درجة، في محافظات ومدن جنوب البلاد.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها منذ قليل، أن الطقس سيكون مائل للدفء على القاهرة الكبري، والسواحل الغربية، والسواحل الشرقية، ووسط سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، ومحافظات شمال وجنوب البلاد.

واكدت الأرصاد، أنه مع بداية ساعات الليل، يسود طقس بارد على كافة أنحاء الجمهورية، إذ تنخفض درجات الحرارة الصغرة ما بين 5-6 درجات، مع استمرار ظهور الشبورة المائية في الصباح الباكر.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن، ومحافظات الجمهورية:

القاهرة 22- 12

الإسكندرية 21- 12

وادي النطرون 21- 10

طنطا 22- 11

شبين الكوم 21 - 11

دمنهور 21- 12

بلطيم 20- 11

مطروح 22- 11

السلوم 21- 10

سيوة 24- 08

بورسعيد 20- 12

دمياط 20- 11

الزقازيق 21- 11

المنصورة 21- 11

الإسماعيلية 23- 10

السويس 22- 11

العريش 21- 10

رفح 20- 09

رأس سدر 20- 12

نخل 21-04

نويبع 22-13

طابا 25- 13

كاترين 20- 04

الطور 23-11

شرم الشيخ 24-15

الغردقة 25- 14

مرسى علم 23- 12

الفيوم 24- 09

بني سويف 24-08

المنيا 23-07

أسيوط 24- 07

سوهاج 25 -08

قنا 26- 09

الأقصر 27- 09

أسوان 28- 10

إدفو 27-11

أبو سمبل 27-11

الوادي الجديد 26- 06

شلاتين 26- 12

أبو رماد 25- 12

حلايب 24- 13

رأس حدربة 25- 14