درجات الحرارة اليوم الإثنين 22-2-2022 في مصر

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود غدا طقس معتدل على كافة أنحاء الجمهورية، وتتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 20: 25 درجة على جميع أنحاء الجمهورية خلال ساعات النهار.

وأكدت هيئة الأرصاد، أن الطقس يكون مائلا للدفء على محافظات جنوب الصعيد ووسط سيناء، وتتراوح درجات الحرارة ما بين 23: 25 درجة، على أن يسود طقس شديدة البرودة خلال ساعات الليل على كافة أنحاد الجمهورية، مع تكون الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء، وتكون الثلوج على جبال سانت كاترين.

درجات الحرارة اليوم الإثنين

درجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات الجمهورية:

القاهرة 20- 10

الإسكندرية 20- 11

وادي النطرون 21- 10

طنطا 20- 10

شبين الكوم 20 - 10

دمنهور 20- 10

بلطيم 19- 11

مطروح 19- 10

السلوم 21- 10

سيوة 21- 10

بورسعيد 20- 11

دمياط 19- 10

الزقازيق 20- 10

المنصورة 20- 10

الإسماعيلية 21- 10

السويس 21- 11

العريش 20- 10

رفح 19- 09

رأس سدر 21- 10

نخل 21-02

نويبع 22-13

طابا 21- 12

كاترين 18- 00

الطور 19-10

شرم الشيخ 23-14

الغردقة 23- 14

مرسى علم 22- 12

الفيوم 20- 09

بني سويف 20-08

المنيا 20-07

أسيوط 20- 07

سوهاج 20 -07

قنا 23- 09

الأقصر 25- 09

أسوان 26- 10

إدفو 26-11

أبو سمبل 25-11

الوادي الجديد 24- 08

شلاتين 24- 12

أبو رماد 23- 12

حلايب 21- 13

رأس حدربة 21- 14