رغم اعتداله نهارا.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس ليلا «فيديو»

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم الإثنين، معتدلا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، ودافئا على وسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، وشديد البرودة ليلا على الأنحاء كافة.

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، حالة الطقس اليوم، مشيرا إلى أن خبراء الأرصاد، يتوقعون تكون شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين

القاهرة: العظمى 20 والصغرى 10

الإسكندرية: العظمى 20 والصغرى 11

مرسى مطروح: العظمى 19 والصغرى 10

سيوة: العظمى 21 والصغرى 10

بورسعيد: العظمى 20 والصغرى 11

دمياط: العظمى 19 والصغرى 10

الإسماعيلية: العظمى 21 والصغرى 10

السويس: العظمى 21 والصغرى 11

العريش: العظمى 20 والصغرى 10

سانت كاترين: العظمى 18 والصغرى 0

طابا: العظمى 21 والصغرى 12

شرم الشيخ: العظمى 23 والصغرى 14

الغردقة: العظمى 23 والصغرى 14

الفيوم: العظمى 20 والصغرى 9

بني سويف: العظمى 20 والصغرى 8

المنيا: العظمى 20 والصغرى 7

أسيوط: العظمى 19 والصغرى 7

سوهاج: العظمى 20 والصغرى 7

قنا: العظمى 23 والصغرى 9