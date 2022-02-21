26 وظيفة قيادية شاغرة في وزارة التضامن.. اعرف التفاصيل

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عبر موقعها الرسمي، عن حاجتها لشغل 26 وظيفة قيادية بها، يبدأ التقديم لها بدءًا من اليوم وحتى 23 مارس المقبل، على المستوى الوظيفي مدير عام، والمستوى الوظيفي العالي.

اختصاصات مدير عام مديرية

وأوضحت الوزارة، أنّ اختصاصات مدير عام المديرية في وظائف التضامن التي أعلان عنها جاءت كالتالي:

- يعمل تحت التوجيه الإداري العام للوزارة والمحافظة في إطار السياسة العامة للدولة.

- يشرف على تنفيذ السياسة العامة للوزارة، والحكم المحلي في نطاق المديرية للمحافظة.

- يُنفذّ قرارات إنشاء وتجهيز الوحدات الاجتماعية والمؤسسات الاجتماعية.

- يُشرف على تنظيم العمل في المديرية ويصدر التعليمات والأوامر المنظمة له، ويُنسّق بین کل إدارات المديرية بتنفيذ السياسة العامة للوزارة بالمديرية.

- يقترح خطط ومشـروعات الرعاية والتنمية الاجتماعيـة والإدارية في ضوء مقترحات الأجهـزة المحلية ونتائج البحوث الاجتماعية، ورفعهـا للمستويات الأعلـى ويشـرف على تنفيذها بعد اعتمادها.

- يشرف على إجـراء البحوث الاجتماعيـة التي تهدف للتعـرف على الإمكانات والموارد المادية والبشرية المتاحـة؛ لتحقيق الأهداف المطلوب تحقيقهـا، وكـذلك البحوث التـي تهدف للتـعـرف على احتياجات المجتمع المحلي والتواصل إلى الوسائل الثقيلة لمقابلة هذه الاحتياجات.

- يطلـع علـى تقـارير المتابعـة والرقابـة عـن حـالـة العمـل بـالإدارات الاجتماعيـة والوحـدات والمتضمن الصعوبات التي تعترض العمل والتوجيـه بمـا يتبـع للتغلب عليهـا لسير العمـل ورفع كفـاءة الأداء بهذه الإدارات الاجتماعيـة والوحـدات.

- يشـرف علـى تجميـع البيانـات الإحصـائية عـن نشـاط أجهـزة ديـوان عـام المديريـة والإدارات الاجتماعية والوحدات الاجتماعية وإمداد الجهات المعنية بها.

- يشرف على تنفيـذ خطة التوعية الأسرية، ويدرس ويبـت في طلبـات إنشـاء ومكاتب التوعية الأسرية ومراكز تنظيم الأسرة والمؤسسات الإيوانية ودور الحضانة وطلبات الأسر البدينة.

وظائف المستوى الوظيفي العالي

كانت وزارة التضامن أعلنت عن العديد من الوظائف على المستوى الوظيفي العالي كالتالي:

- رئيس الإدارة المركزية للوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي.

- رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي.

- رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية.

- رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية.

- مدير مديرية التضامن الاجتماعي في سوهاج.

- مدير مديرية التضامن الاجتماعي في شمال سيناء.

- مدير مديرية التضامن الاجتماعي في جنوب سيناء.

- مدير مديرية التضامن الاجتماعي بأسوان.

- مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية.