«التضامن» تعلن عن 26 وظيفة قيادية خالية بالوزارة.. إعرف التفاصيل

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، عبر موقعها الرسمي، عن حاجتها لشغل وظائف قيادية خالية بالوزارة، طبقا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، لافتة إلى أن التقديم يبدأ من اليوم، 21 فبراير 2022، وحتى الأربعاء 23 مارس المقبل.

وأوضحت «التضامن» أن الوظائف القيادية المطلوبة سواء في وظائف المستوى الوظيفي العالي أو المستوى الوظيفي «مدير عام»، جاءت كالتالي:

وظائف المستوى الوظيفي العالي

- رئيس الإدارة المركزية للوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي.

- رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي.

- رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية.

- رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية.

- مدير مديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج.

- مدير مديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء.

- مدير مديرية التضامن الاجتماعي بجنوب سيناء.

- مدير مديرية التضامن الاجتماعي بأسوان.

- مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية.

وظائف بالمستوى الوظيفي «مدير عام»

- مدير عام الإدارة العامة للقيد والتصاريح والدعم الفني.

- مدير عام الإدارة العامة لمتابعة شئون الجمعيات.

- مدير عام الإدارة العامة للتطوع ومساعدة المجتمع.

- مدير عام الإدارة العامة للمنظمات الأجنبية والتمويل الأجنبي.

- مدير عام الإدارة العامة للبنية الأساسية وتأمين المعلومات.

- مدير عام الإدارة العامة للنظم والتطبيقات والدعم الفني.

- مدير عام الإدارة العامة للإحصاء والتقارير والنشر الإلكتروني.

- مدير عام الإدارة العامة للتطوير المؤسسي.

- مدير عام الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب.

- مدير عام الإدارة العامة للاستحقاقات والمزايا.

- مدير عام الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية.

- مدير عام الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي والسياسات.

- مدير عام الإدارة العامة لإدارة المشروعات.

- مدير عام الإدارة العامة لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر.

- مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بمرسي مطروح.

- وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج.

- وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية.

وأكدت وزارة التضامن الإجتماعي، على أن الوظائف معلن عنها بشكل مفصل على الموقع الإلكترونى https://jobs.caoa.gov.eg/ .